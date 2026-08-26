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El PSOE cuestiona el resultado de la reforma de 108.295 euros en la estación de Llanes

La formación de izquierdas reclama que la inversión municipal se traduzca en atención y seguridad para los viajeros

Estación de Autobuses de Llanes

Estación de Autobuses de Llanes / LNE

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María Terente Nicieza

Llanes

El Grupo Municipal Socialista de Llanes ha denunciado la "dejadez absoluta" que, a su juicio, presenta la estación de autobuses del concejo y ha reclamado al Ayuntamiento que la reforma realizada en el edificio se convierta en una mejora efectiva del servicio para vecinos y viajeros.

Los socialistas recuerdan que el Ayuntamiento invirtió 108.295 euros en la reforma de la estación, una actuación que incluyó la creación de ocho oficinas o despachos, la renovación de los aseos, mejoras de accesibilidad y la habilitación de una amplia zona de espera y vending.

El portavoz municipal y secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torre, sostiene que la intervención no puede limitarse a la ejecución de las obras. "No solo se trata de hacer obras, sino de que las obras sirvan para algo. No basta con anunciar, invertir y presentar proyectos; después hay que conseguir que esas instalaciones funcionen y que estén en condiciones para los vecinos y para quienes utilizan el transporte público", señaló.

Espacios sin actividad

El PSOE reclama la apertura efectiva de las ocho oficinas y del resto de dependencias creadas durante la reforma. Torre cuestiona la utilidad de esos nuevos espacios si permanecen vacíos y sin actividad tras la finalización de los trabajos.

"Nos preguntamos de qué sirve crear ocho oficinas y nuevos espacios si después no entran en funcionamiento. Lo que queremos es que esas oficinas se ocupen, que los espacios sean acogedores y que la estación vuelva a tener la actividad y los servicios que debe prestar", indicó el dirigente socialista.

Quejas de usuarios

La formación asegura que recibe a diario quejas de usuarios “por la falta de limpieza, las condiciones de salubridad y la ausencia de vigilancia” en la estación.

El portavoz socialista reclama al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para garantizar unas dependencias limpias, seguras y adecuadas para los viajeros, además de un mantenimiento acorde con la inversión municipal realizada.

Para Torre, los 108.295 euros destinados a la actuación deben tener una repercusión visible en la calidad del servicio. "No tiene sentido invertir en reformar una estación si después los espacios permanecen sin uso por tiempo indefinido y el conjunto de las instalaciones no ofrece las condiciones que merecen los vecinos y los viajeros", señaló.

Noticias relacionadas

El PSOE de Llanes exige al gobierno municipal que ponga en marcha los nuevos espacios, refuerce la limpieza y garantice la vigilancia del edificio. La formación sostiene que esas medidas son necesarias para que la reforma de la estación de autobuses suponga una mejora real para quienes usan a diario estas instalaciones.

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