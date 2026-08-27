Cabrales, a por su sexto récord Guinness este domingo: la cifra a batir, 37.000 euros por el queso ganador

Ocho restaurantes, cinco de ellos asturianos y tres llegados de Madrid, se darán cita este domingo 30 en Arenas de Cabrales para intentar hacerse con la mejor pieza del Certamen del Queso Cabrales en su 54.ª edición. La subasta, que arrancará a las 14.00 horas, tiene ante sí el reto de superar los 37.000 euros que el año pasado desembolsó el Llagar de Colloto por el queso ganador, una cifra que le valió al certamen su quinto Guinness World Record al queso más caro del mundo en subasta.

La puja constituye el momento culminante de una jornada que se prolongará durante todo el día en esta localidad del oriente asturiano, y que aspira a convertir en realidad el sexto récord de la historia del certamen. Para lograrlo, será necesario que algún establecimiento supere la cantidad abonada en 2025 por el queso elaborado por la quesería Ángel Díaz Herrero, por Encarnación Bada, que fue el elegido por el jurado como la mejor pieza del concurso. El Llagar de Colloto, que acumula seis ediciones consecutivas llevándose a su local el queso mejor valorado, parte como uno de los principales aspirantes, aunque la nómina de participantes sugiere que la pugna será competida.

¿Se superarán los 40.000 euros?

Junto al establecimiento de Colloto, comandado por Iván Suárez, participarán en la subasta La Montera Picona de Ramón (Gijón), Sidrería La Cuenca (Madrid), Sidrería Román (Gijón), Carlos Tartiere (Madrid), La Cabana (Oviedo), Lo de Viole (Madrid) y El Dólar (Oviedo). La presencia de tres establecimientos madrileños subraya el tirón de un certamen que trasciende las fronteras regionales y que se ha consolidado como una de las citas gastronómicas más relevantes del calendario asturiano.

Iván Suárez y Encarnación Bada, con la pieza ganadora del Certamen del queso de Cabrales en Arenas el año pasado. / Ramón Díaz

El Llagar de Colloto no es un recién llegado. El establecimiento ya atesora otros cuatro Guinness World Record, logrados en 2018 (14.300 euros), 2019 (20.500 euros), 2023 (30.000 euros) y 2024 (36.000 euros). La progresión de las cantidades abonadas en los últimos años dibuja una trayectoria ascendente que, de mantenerse, situaría el listón de este domingo en cifras cercanas o superiores a los 40.000 euros. Sin embargo, el hecho de que la propia casa haya sido la que estableció el récord actual no garantiza que vaya a ser ella misma quien lo supere; los otros siete participantes han acudido a la convocatoria con la intención declarada de disputar la pieza.

Catorce queserías

La jornada comenzará en Arenas de Cabrales mucho antes de que los postres lleguen a la mesa. A las 10.00 horas se instalará la carpa agroalimentaria en la que catorce queserías adheridas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales pondrán a la venta sus mejores productos. Allí, los visitantes podrán adquirir quesos y conversar con los propios productores, mientras el jurado realiza las catas que determinarán qué pieza merece el título de la mejor del certamen. El año pasado, el premio al mejor lote quesero recayó en Valfríu, por cuarto año consecutivo, mientras que el galardón a la mejor pieza fue para Ángel Díaz Herrero, por segundo año seguido.

A las 11.00 horas tendrá lugar el desfile de acompañamiento a la Xana Naranjo de Bulnes, que este año encarna Nuria Prieto Cotera, y a la Pastora Mayor de los Picos de Europa, Hortensia López Sánchez, con la participación de la Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y el grupo Corri Corri. El pregón llegará al mediodía y correrá a cargo de los hermanos Eneko e Iker Pou, escaladores de reconocido prestigio que en 2009 abrieron la mítica vía "Orbayu" en la cara oeste del Picu Urriellu, entre otras hazañas.

Noticias relacionadas

Festival folclórico

Tras la entrega de premios, prevista para las 13.00 horas, se iniciará la subasta. Un año más, la emoción se concentrará en ese intervalo en el que los representantes de los restaurantes alzarán el brazo para aumentar la apuesta, en una puja que se ha convertido en un espectáculo en sí misma. La tarde se completará con un festival folclórico a las 17.30 horas, en el que participarán los grupos "Corri Corri" y "Pericote" de Llanes, y en el que actuarán "Xaréu d'Ochobre" y la "Banda Gaites Xurbeo". Una partida de bolos a las 18.00 horas que pondrá el broche final a la jornada.