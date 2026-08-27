Cangas de Onís instalará aseos públicos en los aledaños del Palaciu Pintu
El alcalde, José Manuel González Castro, presenta el proyecto para la zona de "la plaza", con una inversión de 65.000 euros
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, ha atendido una vieja reivindicación de los asiduos vendedores que acuden todos los domingos del año con sus productos al mercado semanal, conocido por los lugareños como "la plaza", en los soportales y aledaños del edificio Palaciu Pintu, para poder disponer de aseos públicos en ese lugar.
"Estos días hemos presentado el proyecto para la instalación de un nuevo aseo público, accesible, automatizado y autolimpiable en la zona del mercáu", dijo González Castro. Será para vecinos, comerciantes y visitantes, con accesibilidad universal, además de limpieza y desinfección automática. La inversión prevista asciende a 65,000 euros. "Un nuevo servicio para hacer de Cangas de Onís un municipio más accesible, sostenible y acogedor, puntualizó el alcalde cangués.
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