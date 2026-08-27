La exposición más visitada de la historia del Museo del Oriente de Asturias podrá verse hasta el 30 de septiembre

El Museo del Oriente de Asturias (MOA), ubicado en Porrúa (Llanes), ha decidido prorrogar la exposición "Retrato y sociedad en la obra fotográfica de Daniel Álvarez Fervienza, Llanes 1885-1899," que podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre. La muestra, inaugurada el pasado 2 de abril, se ha convertido ya en la más visitada de la historia del museo, ya que ha registrado la entrada de más de 5.500 personas.

La exposición reúne 44 fotografías de gran formato, de las cuales dos terceras partes son inéditas, junto con una vitrina que exhibe objetos personales del fotógrafo: libros, agendas, elementos de laboratorio y un muestrario de cartones, entre otros materiales. La selección abarca el periodo comprendido entre 1885 y 1899, los quince años en los que Daniel Álvarez Fervienza (Somiedo, 1857-Oviedo, 1951) ejerció como maestro y fotógrafo en Llanes antes de trasladarse a la capital asturiana para ocupar la plaza de profesor de Ciencias en la Escuela Normal.

Técnicas modernas

La figura de Fervienza ocupa un lugar relevante en la historia de la fotografía en Asturias, especialmente por su trabajo en el retrato. Formado en Madrid, supo incorporar las técnicas modernas que fueron surgiendo en un momento de evolución dinámica del medio, que él mismo promocionaba como "Nueva Fotografía". Su dominio de la composición y el uso de la luz en sus imágenes han permitido a los especialistas estudiar con detalle no solo la evolución técnica del género, sino también la indumentaria masculina y femenina de la época, desde el traje tradicional llanisco hasta la vestimenta popular y burguesa.

Autorretrato de Daniel Álvarez Fervienza. / Cedida por Antonio Diego Llaca

En sus galerías y en exteriores de Llanes y Cardosu posaron clientes de todos los estratos sociales relacionados con el concejo: pequeña burguesía, aristocracia, indianos, campesinos, educadores y eclesiásticos. Fervienza captó con precisión las distintas actitudes ante la cámara de los retratados, y su obra permite además aproximarse a acontecimientos sociales, fiestas, celebraciones y reuniones familiares que documentó como un singular reportero gráfico.

Documentos desconocidos

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Fundación titular del museo, José Luis Villaverde Amieva, había subrayado la importancia de la muestra, al aportar nuevos documentos para la historia de la fotografía en Llanes y Asturias, hasta ahora desconocidos. Villaverde anunció también que el MOA prepara una segunda exposición para 2027 con retratos infantiles de Fervienza, con un catálogo que abarcará ambas muestras y en el que la práctica totalidad de las fotografías serán inéditas.

Visitantes en la exposición, este miércoles. / Ramón Díaz

El comisario de la exposición, Antonio Diego Llaca, llanisco de nacimiento, licenciado en Geografía e Historia y profesor de estas disciplinas, es además bisnieto del fotógrafo y propietario del archivo. Diego Llaca se ha encargado de la totalidad del proceso: edición, impresión y montaje de la muestra. Durante su intervención en la inaugiración, el comisario se refirió a las técnicas fotográficas empleadas por Fervienza a lo largo de esos quince años y a su constante puesta al día en un contexto de transformación acelerada del medio. Analizó también las características de los retratos expuestos, distinguiendo entre los distintos tipos y entornos –interiores y exteriores–, y subrayó la preocupación del fotógrafo por la composición de lo que calificó como "cuadros escénicos," especialmente visibles en los retratos colectivos.

Maestro en Llanes y Cardosu

Diego Llaca remarcó asimismo que la labor fotográfica de Fervienza no supuso menoscabo en su principal actividad, la pedagógica, como maestro en Llanes y Cardosu. Finalmente, se refirió al archivo fotográfico y a su recuperación, así como a la aportación que supone para la historia de la fotografía.

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El MOA, creado en el año 2000 por la comunidad vecinal de Porrúa, tiene su origen en la donación de la finca y casas de Llacín realizada por Teresa Sordo Sordo (1916-1994), nacida en la localidad y residente en México. El centro forma parte de la Red de Museos Etnográficos de Asturias (Red MEDA) y de la Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE).