El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís incrementa un 9% la inversión en las Escuelas Deportivas Municipales

El Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís, que dirige José María Prieto Moro, destinará en el presente año 2026 la cuantía de 40.350 euros a los convenios con cinco clubes deportivos locales para el desarrollo de las Escuelas Deportivas Municipales, lo que supone un incremento del 9,05 % respecto al pasado ejercicio de 2025.

Estos convenios tienen como objetivo promover la práctica deportiva entre los niños y niñas del municipio y facilitarles una primera toma de contacto con diferentes disciplinas. En total, el programa abarca las disciplinas de fútbol, voleibol, baloncesto, kárate y piragüismo y llegará a más de 200 niños y niñas de todo el concejo cangués.

Puerta de acceso al deporte de base

Las Escuelas Deportivas Municipales funcionan como puerta de acceso al deporte de base. A través de ellas, los participantes adquieren las nociones y habilidades fundamentales de cada disciplina en una etapa de iniciación. “Posteriormente, aquellos jóvenes que quieran continuar practicando y progresando pueden incorporarse a los respectivos clubes y avanzar hacia la competición federada”, apuntan desde el Patronato Deportivo.

Para desarrollar el programa, el Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís mantiene convenios de colaboración con los clubes locales de fútbol, voleibol, baloncesto, kárate y piragüismo, “aprovechando su experiencia y sus estructuras deportivas para ofrecer una formación especializada en cada modalidad”, exponen.

Hábitos deportivos

La actividad de las Escuelas Deportivas Municipales comienza con carácter general el 1 de octubre y finaliza el 15 de junio, con una duración aproximada de ocho meses y medio. La excepción es la Escuela de piragüismo, cuyo convenio se extiende durante once meses al año debido a las particularidades de su calendario deportivo y a la mayor actividad competitiva durante los meses de la temporada estival.

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Con una inversión superior a los 40.000 euros, el Patronato Deportivo Municipal “refuerza así su apuesta por el deporte de base y por la colaboración con el tejido deportivo local, favoreciendo que los menores puedan iniciarse en distintas disciplinas, adquirir hábitos deportivos y disponer de una vía de continuidad hacia los clubes y la competición federada”, indican.