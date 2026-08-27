Piloña homenajea a Amador Robles, "padre" del tren fluvial de Les Piragües: "Lo llevo en la sangre"

Hay símbolos que aglutinan la personalidad de un lugar. Entre los numerosos iconos que conforman el esqueleto identitario de Piloña se encuentra el tren fluvial de Les Piragües, encargado de transportar a Arriondas a "Los Tritones", la asociación más antigua de las vinculadas a Les Piragües con 75 años de historia.

El artífice de este viaje, y quien defendió al colectivo a capa y espada para que pudieran montarse en el tren, es Amador Robles Tascón, exdirector general de FEVE. Este leonés de corazón astur recibió este miércoles un homenaje en el Ayuntamiento de Piloña por parte de "Los Tritones", cuyo presidente Kevi Menéndez, le entregó una placa conmemorativa. Además, el artista local Valentín del Fresno le otorgó una lámina conmemorativa.

Híbrido entre poeta y ferroviario

"Estamos muy agradecidos, y por eso en esta tarde de agosto, el histórico mes de Les Piragües, con el sonido de los versos de Dionisio (de la Huerta) y de las palas quebrando la lámina de agua del Sella aún en nuestros corazones, nos reunimos hoy aquí". Así comenzó el acto Esther Canteli, secretaria general de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, quien definió a Amador Robles como "un híbrido entre poeta y ferroviario, alguien que parece más un Da Vinci sobre raíles que un trenista al uso".

Desde "Los Tritones", Kevi Menéndez se acordó de uno de los pines más comunes en los chalecos amarillos de la asociación, "aquel furgón que usamos para ir a Les Piragües y que se acabaría vendiendo a un país sudamericano". Destacó la labor de Amador Robles: “Queremos agradecer en nombre de "Los Tritones" y de Piloña la labor que has hecho por nosotros todos estos años”.

La centralidad madrileña

De joven, Amador Robles ya conocía lo que era el tren fluvial y cuando entró en el mundo ferroviario, realizó una “visión antropológica ferroviaria" que le hizo "quererlo aún más”. La cercanía es una de las claves para entender la importancia del tren fluvial para los conejos selleros, y eso es algo que Amador Robles comprende a la perfección: "Desde la centralidad madrileña, es imposible decidir bien sobre algo que ocurre aquí en Infiesto".

En aquella época, Robles recuerda que se definía como “abertzale ferroviario”, por ese afán de mantener una tradición que en la capital se consideraba prescindible. “Este tipo de cosas se tiene que gestionar de cerca, el tren debe de seguir siendo popular, sin precios desorbitados”. Robles elogió la “actitud responsable” que siempre mantuvieron "Los Tritones" al trabajar a su lado y recalcó de nuevo la importancia del tren fluvial: "Lo llevo en las venas".

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En el acto también estuvieron presentes el presidente del CODIS, José Manuel Feliz, y el alcalde de Piloña, Iván Allende, quien también mostró el agradecimiento del municipio hacia Amador Robles: "Sin el tren fluvial y 'Los Tritones' en Piloña no se entendería el Sella".