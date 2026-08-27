Protesta "pacífica, silenciosa y ordenada" contra la planta de biogás prevista en Arenas de Cabrales, este domingo

La Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales ha convocado para este domingo 30, entre las 12:00 y las 13:00 horas, una cadena humana en la que participarán vecinos de todo el concejo para mostrar su frontal rechazo al proyecto que incluye la construcción de una planta de biogás. La convocatoria coincide con la celebración del Certamen del queso de Cabrales, pero ni se interrumpirá ni se alterará este evento, según han subrayado los convocantes.

"Esperamos reunir a cientos de personas que, cogidas de la mano, recorrerán y unirán las calles de Arenas de Cabrales formando una gran cadena humana. Será una imagen especialmente significativa y representativa de la respuesta vecinal al proyecto de la planta de biogás", han indicado los dirigentes del colectivo, que protagonizarán una comparecencia pública (rueda de prensa) a las 12:30 horas en al parque de Llaneces, junto al monumento-pódium de La Travesera, en Arenas de Cabrales, coincidiendo con la celebración del Certamen del Queso de Cabrales.

Acción "pacífica, silenciosa y ordenada"

La acción será "pacífica, silenciosa y ordenada", y se desarrollará "sin interrumpir ni alterar el Certamen del Queso de Cabrales, desde el máximo respeto hacia la celebración, sus participantes y el público asistente", ha apuntado la asociación, que preside Mento de la Llana. "Queremos dejar claro que no se trata de un boicot ni de una acción contra el Certamen, sino de una expresión ciudadana de protesta compatible con la celebración y basada en la convivencia y el respeto", ha apuntado el colectivo.

Manifestación contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales. / Ramón Díaz

"Con esta cadena humana queremos trasladar de forma visible, firme y unitaria el rechazo de los vecinos al proyecto de la planta de biogás, así como nuestra preocupación ante lo que consideramos abandono político, falta de transparencia y opacidad en torno al proyecto, y ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades responsables", han añadido los convocantes de la protesta.

"Opacidad" y "falta de transparencia"

"Creemos que será una jornada con un importante valor informativo y visual, tanto por la participación prevista como por el carácter simbólico de una población unida, en silencio y cogida de la mano, para defender su territorio y expresar su rechazo al proyecto", han concluido. En principio, ha quedado descartado convocar un cierre total del comercio de Arenas durante el Certamen, una posibilidad que se estudió en días pasados.

La asociación ha denunciado reiteradamente la "opacidad" y la "falta de transparencia" en la tramitación del proyecto por parte de las administraciones competentes. Y ha manifestado en varias ocasiones que no se opone a la construcción de una planta de biogás, sino al lugar elegido, el paraje conocido como Pescandi, cercano al río Cares, a varios negocios y a algunas viviendas.

"Efectos devastadores"

El colectivo alerta sobre el potencial "impacto negativo sobre la salud, el bienestar y el entorno local" de la planta de biogás, que a su juicio podría convertir Arenas en "otro ejemplo de lo que ya ocurre en otras áreas, con efectos devastadores para los vecinos y el sector turístico".

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Según los opositores al proyecto, la planta de biogás, que apoyan el Principado, el Ayuntamiento y el sector quesero asturiano, no solo centralizará los purines de Cabrales, Onís y Cangas de Onís en una sola localidad, sino que convertirá a Arenas en "un punto negro de malos olores y tráfico pesado".