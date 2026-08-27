El rechazo a la planta de biogás en Arenas llega al vecino concejo de Onís

El proyecto "Pescandi Circular", que plantea construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales, ha generado una fuerte oposición vecinal. Los residentes, organizados en la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales, rechazan la iniciativa por su posible impacto negativo en la calidad de vida, el turismo y el entorno natural. El rechazo ha superado los límites municipales, y en el vecino concejo de Onís, el monumento a los pastores de los Picos de Europa, en la localidad de Benia, ha sido "vestido" con una camiseta en la que aparece la leyenda "No al biogás en Arenas".

Los vecinos temen que la planta, diseñada para tratar 99 toneladas diarias de residuos, provoque problemas graves de olores y un incremento del tráfico de camiones. Critican además la falta de transparencia en la tramitación del proyecto, señalando que se impulsó con nula información a la población.

Informe desfavorable

A lo largo de dos años, han llevado a cabo movilizaciones y han recogido firmas para solicitar la retirada del proyecto. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) emitió un informe desfavorable, que la asociación vecinal celebró como una "primera gran victoria", pero que no ha frenado el proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, el Gobierno del Principado y el sector quesero asturiano.

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Los vecinos contrarios al proyecto continúan reclamando un proceso de participación y diálogo con las administraciones para que sus voces sean tenidas en cuenta en decisiones que afectan su territorio. Estos días, sopesan convocar un cierre del comercio en Arenas este domingo, durante la celebración del Certamen del queso de Cabrales.