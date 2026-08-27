El rechazo a la planta de biogás en Arenas llega al vecino concejo de Onís
El monumento a los pastores de los Picos de Europa, escenario de una protesta simbólica contra el proyecto "Pescandi Circular"
El proyecto "Pescandi Circular", que plantea construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales, ha generado una fuerte oposición vecinal. Los residentes, organizados en la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales, rechazan la iniciativa por su posible impacto negativo en la calidad de vida, el turismo y el entorno natural. El rechazo ha superado los límites municipales, y en el vecino concejo de Onís, el monumento a los pastores de los Picos de Europa, en la localidad de Benia, ha sido "vestido" con una camiseta en la que aparece la leyenda "No al biogás en Arenas".
Los vecinos temen que la planta, diseñada para tratar 99 toneladas diarias de residuos, provoque problemas graves de olores y un incremento del tráfico de camiones. Critican además la falta de transparencia en la tramitación del proyecto, señalando que se impulsó con nula información a la población.
Informe desfavorable
A lo largo de dos años, han llevado a cabo movilizaciones y han recogido firmas para solicitar la retirada del proyecto. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) emitió un informe desfavorable, que la asociación vecinal celebró como una "primera gran victoria", pero que no ha frenado el proyecto, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, el Gobierno del Principado y el sector quesero asturiano.
Los vecinos contrarios al proyecto continúan reclamando un proceso de participación y diálogo con las administraciones para que sus voces sean tenidas en cuenta en decisiones que afectan su territorio. Estos días, sopesan convocar un cierre del comercio en Arenas este domingo, durante la celebración del Certamen del queso de Cabrales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos manteles de lino más baratos del mercado: para mesas grandes de cocina o comedor
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
- El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
- Multado con 200 euros un conductor que paró a repostar gasolina 95 tras encarecerse hasta llegar a casi récord: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los 4 juegos de ropa de cama mezcla de lino tamaño grande: para conseguir el mejor descanso
- Carlos Capellán, párroco que lleva 50 años en Amandi: “Para conectar con los feligreses hay que ser comprensivo y bondadoso”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de felpa de sofá más baratas del mercado: muy suave y cálida
- El grupo gallego Cerber se hace con el parking del Calatrava en Oviedo por 7,1 millones y abre el camino para que vuelva a funcionar tras casi tres años cerrado