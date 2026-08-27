Vuelven los "Domingos de Llantariega" en Llanes: promueven el consumo responsable y la identidad local

El parque Posada Herrera de Llanes volverá a ser el escenario este domingo 30 de una nueva edición de los "Domingos de Llantariega", la feria agroecológica y de producción local que el Ayuntamiento organiza mensualmente para visibilizar el trabajo de los artesanos y productores del concejo. La cita, que se prolongará desde primera hora de la mañana hasta las tres de la tarde, combinará este mes la oferta de alimentos ecológicos y artesanía con una serie de actividades culturales que buscan reforzar el atractivo turístico de la villa a través de su patrimonio inmaterial.

La iniciativa, que se celebra el último domingo de cada mes excepto durante los meses de invierno, tiene como objetivo dinamizar la zona más occidental del municipio y consolidar un espacio de encuentro entre los consumidores y los agricultores, ganaderos y artesanos locales. En esta ocasión, los asistentes podrán adquirir productos agroalimentarios con Indicación Geográfica Protegida (IGP), así como elaboraciones artesanales, todo ello dentro de un formato que el Consistorio define como una oportunidad para fomentar el consumo responsable y de cercanía.

Razas autóctonas asturianas

Uno de los atractivos principales de la jornada será la instalación de un corral con razas autóctonas asturianas, que permanecerá abierto al público entre las diez de la mañana y las dos y media de la tarde. Esta muestra ganadera, que ya se ha repetido en ediciones anteriores, ofrece una visión directa de una de las señas de identidad más arraigadas en el medio rural del concejo.

Los "Domingos de Llantariega", feria agroecológica y de producción local, este fin de semana en Llanes. / A. L.

Paralelamente a la actividad comercial, el Ayuntamiento ha organizado un sistema de incentivos para fomentar las compras en el mercado. A partir de las diez de la mañana se repartirán vales para visitas guiadas a la villa: por cada treinta euros de compra, cada asistente recibirá un vale para dos personas. Estos bonos, que en total sumarán 150 euros, darán acceso a un recorrido de temática marinera que se desarrollará entre las ocho y las nueve y media de la tarde.

Pasado pesquero

Esa visita guiada, según detalla la organización, recorrerá los puntos más emblemáticos de Llanes vinculados a su pasado pesquero. El itinerario prestará especial atención al papel histórico del Gremio de Mareantes de San Nicolás, a la actividad ballenera y su repercusión en la economía medieval de la villa, al funcionamiento de la Lonja como centro de distribución del pescado fresco y a las artes de pesca tradicionales, con explicaciones sobre redes, nasas y otros aparejos.

La feria, que ya se ha consolidado en el calendario de eventos del municipio, busca así no solo promover los productos locales, sino también enriquecer la oferta cultural y turística de Llanes durante la recta final del verano. El Ayuntamiento ha difundido un cartel anunciador e imágenes de archivo de pasadas ediciones, aunque en la información facilitada no se incluyen declaraciones de responsables municipales ni de los productores participantes.

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Escaparate periódico

Esta apuesta por la integración de lo gastronómico, lo artesanal y lo patrimonial responde a una estrategia que el Consistorio viene desarrollando para poner en valor la identidad llanisca y diversificar los atractivos de la villa más allá de sus recursos paisajísticos. Los "Domingos de Llantariega" se presentan, en ese sentido, como un escaparate periódico de la despensa local y también como un medio para que el visitante conozca, desde otra perspectiva, el legado histórico de uno de los concejos con mayor tradición marinera de la costa asturiana.