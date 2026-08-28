Comienzan las obras de mejora de un tramo de la AS-334 (carretera de Torazu) en Piloña

El Gobierno de Asturias ha iniciado la mejora de uno de los tramos de la carretera AS-334, en Piloña, con una inversión de 1.098.149 euros. Los trabajos se prolongarán durante siete meses y permitirán renovar cerca de cuatro kilómetros, en una actuación muy demandada por los vecinos.

El proyecto incluye la mejora integral del tramo entre los puntos kilométricos 5,9 y 9,6. Los trabajos han comenzado ya con labores de limpieza y desbroce y continuarán con la renovación completa del firme para corregir las deficiencias derivadas del uso y de las escorrentías de agua. Además, se actuará sobre los sistemas de drenaje y se ejecutarán nuevos tramos de cuneta para reforzar la seguridad de la circulación. La intervención se completará con la renovación de los elementos de protección y de la señalización horizontal y vertical.

Reforzar la cohesión territorial

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han visitado hoy las obras junto con el alcalde de Piloña, Iván Allende. Durante la visita, Llamedo ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la mejora de las comunicaciones en el oriente de Asturias. "Cada inversión en la red viaria contribuye a reforzar la cohesión territorial, facilitar los desplazamientos cotidianos y apoyar la actividad económica y los servicios en nuestros concejos", ha asegurado.

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Esta actuación se suma a otras inversiones impulsadas recientemente en Piloña para modernizar la red de carreteras, entre ellas la adecuación de la PI-12 entre Priede y Samalea, con una inversión de 465.000 euros. "Cuando decimos que queremos servicios e infraestructuras de calidad en nuestros pueblos y que ningún territorio se quede atrás, lo demostramos con hechos. Estas inversiones reflejan nuestra apuesta por la red viaria como un elemento esencial para fijar población, mejorar la conectividad y contribuir a una mayor calidad de vida en el medio rural", ha afirmado la Vicepresidenta.