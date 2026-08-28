Cuelgan el cadáver de una cabra atacada por el lobo en la entrada de la sede de la Consejería de Medio Rural en Ribadesella

El cadáver de una cabra fue colgado ayer en la entrada de la sede de la Consejería de Medio Rural en Ribadesella. El acto, según diversas fuentes, fue una muestra de protesta del dueño del animal, que murió como consecuencia del ataque del lobo en los montes que comparten Ribadesella y Parres.

Los restos de la cabra habían sido colgados inicialmente a la entrada del Ayuntamiento, de donde fueron posteriormente retirados para ser llevados a las puertas de Medio Rural. Tras la intervención de varios agentes de la Policía Local, el cadáver fue retirado.

Zona exenta de lobos

El concejo de Ribadesella está declarado zona exenta de lobos, por lo que el Gobierno del Principado, que tiene las competencias en la materia, puede en teoría eliminar a los ejemplares que provoquen daños, siempre que se cumplan las exigencias que señala la normativa vigente. No obstante, los tribunales de justicia han anulado los programas de control del lobo elaborados por el Ejecutivo autonómico, que prepara un nuevo plan de control.

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La presencia del lobo en Ribadesella, pero en los últimos meses se han registrado varios ataques, con más de una decena de bajas. El lobo ha provocado también bajas en otros concejos costeros de la comarca, como Llanes y Caravia.