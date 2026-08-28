Cuelgan el cadáver de una cabra atacada por el lobo en la entrada de la sede de la Consejería de Medio Rural en Ribadesella
El concejo, declarado zona exenta de esta especie silvestre, es escenario de un acto de protesta por los ataques al ganado
El cadáver de una cabra fue colgado ayer en la entrada de la sede de la Consejería de Medio Rural en Ribadesella. El acto, según diversas fuentes, fue una muestra de protesta del dueño del animal, que murió como consecuencia del ataque del lobo en los montes que comparten Ribadesella y Parres.
Los restos de la cabra habían sido colgados inicialmente a la entrada del Ayuntamiento, de donde fueron posteriormente retirados para ser llevados a las puertas de Medio Rural. Tras la intervención de varios agentes de la Policía Local, el cadáver fue retirado.
Zona exenta de lobos
El concejo de Ribadesella está declarado zona exenta de lobos, por lo que el Gobierno del Principado, que tiene las competencias en la materia, puede en teoría eliminar a los ejemplares que provoquen daños, siempre que se cumplan las exigencias que señala la normativa vigente. No obstante, los tribunales de justicia han anulado los programas de control del lobo elaborados por el Ejecutivo autonómico, que prepara un nuevo plan de control.
La presencia del lobo en Ribadesella, pero en los últimos meses se han registrado varios ataques, con más de una decena de bajas. El lobo ha provocado también bajas en otros concejos costeros de la comarca, como Llanes y Caravia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
- “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste