Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un llanisco, investigado por maltrato animal, dispara con una escopeta de aire comprimido al gato de su vecino y el felino logra sobrevivir con el perdigón en su abdomen

El animal, asustado, huyó durante cuatro días, hasta que volvió junto a su dueño

La carabina con la que el llanisco investigado disparó al gato del vecino.

La carabina con la que el llanisco investigado disparó al gato del vecino. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias han procedido a la toma de manifestación en calidad de investigado de un vecino del entorno rural del concejo de Llanes como supuesto autor de un delito de maltrato animal: hirió a un gato al dispararle con una carabina de aire comprimido. Se le acusa de maltrato animal.

Los hechos se remontan al 21 de julio. Según manifestó a los agentes de la Guardia Civil de Llanes un vecino del entorno rural del municipio llanisco, a las 13.00 horas de ese día, su gato abandonó el domicilio para salir a la calle, regresando cinco minutos más tarde jadeando. El gato, asustado huyó de nuevo sin saber su dueño que estaba pasando.

Cuatro días desaparecido

No se supo nada del animal hasta pasados cuatro días, que regresó junto a su dueño. Al ver el estado del animal, este, lo llevó a una clínica veterinaria de Llanes, donde se le encontró un perdigón alojado en el cuerpo, según el relato de la Guardia Civil.

Radiografía que muestra dón de está alojado el balín en el cuerpo del gato.

Radiografía que muestra dón de está alojado el balín en el cuerpo del gato. / Guardia Civil

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encargados de la investigación se desplazaron hasta el domicilio del denunciante, donde se entrevistaron con el propietario del felino y realizaron una primera inspección ocular del entorno.

Primeras sospechas

Las primeras sospechas recayeron sobre un vecino próximo a esta vivienda. Tras efectuar las correspondientes comprobaciones, se pudo confirmar que las armas que poseía esta persona no eran del calibre del proyectil que estaba alojado en el cuerpo del animal.

El lugar donde fue hallada la carabina.

El lugar donde fue hallada la carabina. / Guardia Civil

Este hecho hizo que los agentes ampliaran el radio de búsqueda, realizando una inspección más amplia por los alrededores, localizando a unos 30 metros lineales una vivienda, en cuyo porche observaron lo que podía ser una culata de una carabina.

Mira telescópica

Efectuadas las comprobaciones oportunas resultó que se trataba de una carabina de aire comprimido del calibre 5,5, provista de mira telescópica, marca Striker. Localizando también a su lado una caja de perdigones del calibre 5,5, coincidentes con el proyectil alojado en el cuerpo del animal.

Noticias relacionadas

Dos perdigones como los que utilizó el investigado.

Dos perdigones como los que utilizó el investigado. / Guardia Civil

Por todo ello, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado a su propietario, como supuesto autor de un delito de maltrato animal, y a la incautación del arma. De lo actuado se encarga la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instancia de Llanes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
  2. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
  6. “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
  7. El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
  8. La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste

Dimite Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales, de baja médica desde el 5 de junio, y la sustituye la gerente del ERA, Nerea Monroy

Los títeres toman Siero: estas son las funciones programadas para los próximos días en el concejo

Los títeres toman Siero: estas son las funciones programadas para los próximos días en el concejo

Adrián Barbón, tras el encuentro con Martín Peláez: “Me gustaría mucho que la temporada que viene hubiera derbi en Primera”

Adrián Barbón, tras el encuentro con Martín Peláez: “Me gustaría mucho que la temporada que viene hubiera derbi en Primera”

Hirió a un gato al dispararle con una escopeta de aire comprimido en Llanes y ahora lo investiga la Guardia Civil por maltrato animal

Hirió a un gato al dispararle con una escopeta de aire comprimido en Llanes y ahora lo investiga la Guardia Civil por maltrato animal

"El desembarco de Monroy y la guerra de los 180 días", el análisis sobre el relevo en Derechos Sociales

"El desembarco de Monroy y la guerra de los 180 días", el análisis sobre el relevo en Derechos Sociales

La explicación de la AEMET a la fuerte borrasca que inundó el centro de Asturias: el paso de una vaguada y la combinación explosiva de aire frío en altura y caliente en superficie con la humedad del mar

Unión del Pueblo Leonés denuncia también ante la Fiscalía el cobro del peaje íntegro del Huerna a pesar de las obras y las deficiencias

Unión del Pueblo Leonés denuncia también ante la Fiscalía el cobro del peaje íntegro del Huerna a pesar de las obras y las deficiencias

Barbón insiste en culpar a Marruecos de la crisis en Ceuta, pero evita la confrontación con el Gobierno central: "Yo soy presidente del Principado de Asturias"

Barbón insiste en culpar a Marruecos de la crisis en Ceuta, pero evita la confrontación con el Gobierno central: "Yo soy presidente del Principado de Asturias"
Tracking Pixel Contents