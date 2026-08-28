Un llanisco, investigado por maltrato animal, dispara con una escopeta de aire comprimido al gato de su vecino y el felino logra sobrevivir con el perdigón en su abdomen

Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias han procedido a la toma de manifestación en calidad de investigado de un vecino del entorno rural del concejo de Llanes como supuesto autor de un delito de maltrato animal: hirió a un gato al dispararle con una carabina de aire comprimido. Se le acusa de maltrato animal.

Los hechos se remontan al 21 de julio. Según manifestó a los agentes de la Guardia Civil de Llanes un vecino del entorno rural del municipio llanisco, a las 13.00 horas de ese día, su gato abandonó el domicilio para salir a la calle, regresando cinco minutos más tarde jadeando. El gato, asustado huyó de nuevo sin saber su dueño que estaba pasando.

Cuatro días desaparecido

No se supo nada del animal hasta pasados cuatro días, que regresó junto a su dueño. Al ver el estado del animal, este, lo llevó a una clínica veterinaria de Llanes, donde se le encontró un perdigón alojado en el cuerpo, según el relato de la Guardia Civil.

Radiografía que muestra dón de está alojado el balín en el cuerpo del gato. / Guardia Civil

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encargados de la investigación se desplazaron hasta el domicilio del denunciante, donde se entrevistaron con el propietario del felino y realizaron una primera inspección ocular del entorno.

Primeras sospechas

Las primeras sospechas recayeron sobre un vecino próximo a esta vivienda. Tras efectuar las correspondientes comprobaciones, se pudo confirmar que las armas que poseía esta persona no eran del calibre del proyectil que estaba alojado en el cuerpo del animal.

El lugar donde fue hallada la carabina. / Guardia Civil

Este hecho hizo que los agentes ampliaran el radio de búsqueda, realizando una inspección más amplia por los alrededores, localizando a unos 30 metros lineales una vivienda, en cuyo porche observaron lo que podía ser una culata de una carabina.

Mira telescópica

Efectuadas las comprobaciones oportunas resultó que se trataba de una carabina de aire comprimido del calibre 5,5, provista de mira telescópica, marca Striker. Localizando también a su lado una caja de perdigones del calibre 5,5, coincidentes con el proyectil alojado en el cuerpo del animal.

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Dos perdigones como los que utilizó el investigado. / Guardia Civil

Por todo ello, se procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado a su propietario, como supuesto autor de un delito de maltrato animal, y a la incautación del arma. De lo actuado se encarga la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instancia de Llanes.