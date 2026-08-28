Infiesto protagoniza un viaje pedagógico al corazón del teatro: "Tienes que ir por si un día hay una chispa"

El teatro vive en Infiesto, al menos, del 27 al 30 de agosto. Y es que la capital de Piloña acoge desde este jueves una de las actividades más llamativas y, al mismo tiempo, desconocidas del verano en el concejo: los Encuentros en el Norte de Teatro del Norte, que este año celebran su XXVIII edición. En ellos, participantes llegados de diferentes puntos de Asturias y España se alojan en El Prial, situado en la Plaza Mayor de Infiesto, para vivir cuatro días de aprendizaje y práctica teatral que, en palabras de Etelvino Vázquez, fundador de Teatro del Norte y uno de los impulsores de los encuentros, suponen una experiencia "única en España".

"Estar cuatro días aquí te transforma; aprendemos unos de otros", comenta Vázquez. Nacido en Lugones en 1950, el fundador de Teatro del Norte ha dedicado toda su vida a esta disciplina y lleva 28 veranos acudiendo a Infiesto para los encuentros. La compañía define esta actividad como "un viaje pedagógico al corazón del teatro". Durante cuatro días de agosto, en esta edición del 27 al 30, los asistentes, que duermen, comen y conviven en El Prial, participan en un calendario de actividades que incluye talleres especializados, representaciones, charlas y la preparación de una pequeña pieza teatral que se representa en El Prial la última noche. "Lo mejor que te puede pasar aquí es que, aunque sea cinco minutos, te quites la ‘máscara’ y puedas mostrarte ante los demás como realmente eres. El teatro tiene mucho de eso", explica Vázquez.

Influencia danesa

Según cuenta, la iniciativa surgió por influencia de la Semana del Odin, un festival teórico-práctico que organiza anualmente el legendario grupo Odin Teatret en su sede de Holstebro, Dinamarca. También recibieron la influencia de unos cursos de teatro organizados por la compañía Lavi e bel a las afueras de Granada, a los que acudió el actor Lucas Trapaza, antiguo amigo de la compañía. Teatro del Norte eligió El Prial de Infiesto para celebrar los encuentros porque Manuela Caso, miembro de la compañía, había sido profesora allí y conocía el espacio. Además de utilizar este lugar, también realizan pequeñas representaciones abiertas al público el viernes y el sábado en la Casa de la Cultura y la Sala Polivalente.

Representación en una edición anterior de los encuentros. / LNE

Pero Etelvino Vázquez no está solo al frente de estos encuentros. Otros tres actores de teatro dirigen e imparten los talleres: David González, Antonio Sarrio y Cristina Samaniego. González es actor de Teatro del Norte, mientras que Sarrio y Samaniego tienen proyectos propios fuera de Asturias, aunque mantienen relación con la compañía asturiana desde hace muchos años. "Me empecé a dedicar de manera profesional al teatro cuando tenía 20 o 21 años", relata Antonio Sarrio.

Público muy variado

El actor, nacido en Madrid en 1961, trabaja en la compañía Cambaleo Teatro, que fundó con su hermano en 1982, aunque también ha trabajado en cine y televisión. Cristina Samaniego, nacida en Santander en 1964, también ha dedicado su vida al teatro, trabajando en compañías de Madrid o Sevilla, hasta descubrir una de sus grandes pasiones: enseñar teatro a los demás. La cántabra dirige un laboratorio teatral en Santander llamado Espacio Espiral.

Representación en una edición anterior de los encuentros. / I. Ladeiras

El público de estos encuentros es muy variado. Según relata Samaniego, durante los primeros años había un componente más profesional: acudían fundamentalmente actores de teatro llegados de diferentes partes de España, Europa e incluso América. Sin embargo, en los últimos años eso ha cambiado y actualmente acuden "amateurs", personas ajenas al teatro pero que sienten "curiosidad" por el arte dramático. "Suelen ser profesionales, como maestros o profesores, que sienten alguna necesidad expresiva", cuenta Sarrio. Aun así, el grupo admite que uno de los principales problemas de los encuentros es su limitada capacidad de difusión. La mayoría de las personas que acuden lo hacen por el "boca-oreja", algo que actualmente resulta insuficiente. "Al principio éramos casi sesenta y ahora somos bastantes menos", lamenta Vázquez.

Crítico y pesimista

Las procedencias del grupo son muy variadas: "la mitad de Asturias y la otra mitad de fuera". Llegan personas de lugares como Galicia, Cantabria, Andalucía o Extremadura. "Me gusta que venga gente de otros sitios para que conozcan Teatro del Norte. Además, esta es una experiencia que, que sepamos, no hay actualmente en otros sitios de España", apunta Vázquez.

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Representación en una edición anterior de los encuentros. / LNE

El fundador de Teatro del Norte se muestra especialmente crítico y "pesimista" con la situación del teatro en Asturias y en España en general: "La cosa está mal, pocas ayudas y poco trabajo". Vázquez pone como ejemplo la "privatización del teatro de Pola de Siero", donde el Ayuntamiento impulsó recientemente un proceso de externalización de la programación y las muestras teatrales. También defiende que es necesario impulsar el teatro para "animar a la gente joven" a que acuda: "La gente tiene que acudir tanto al teatro como a otras artes escénicas. Lo del cine, moriré yo y Humphrey Bogart va a estar igual que siempre, pero el teatro no. Entonces tienes que ir por si un día hay una chispa".