Llanes realiza tareas de limpieza y desbroce en una veintena de localidades del concejo
Las actuaciones del Ayuntamiento se centran en la siega y mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos
El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos, continúa con las actuaciones de los Planes de desbroce y de limpieza de pueblos, que en las últimas semanas se han centrado trabajos de limpieza y mantenimiento a lo largo de prácticamente toda la geografía del concejo.
Comenzando por el extremo oriental del municipio, se han abordado labores de siega, desbroce y mantenimiento en caminos, calles y espacios públicos de las localidades de Pendueles y Vidiago, así como en el camino a los bufones de Arenillas. También en el área oriental del municipio se ha procedido a realizar labores de siega, desbroce y mantenimiento de calles y espacios públicos en la localidad de Andrín, así como en diversos tramos de la senda del valle invisible, en San Roque, e igualmente en el camino de Colmenera.
Parroquia de Posada
En el área central del concejo, se procedió a la siega y acondicionamiento de los márgenes de la carretera de acceso a Llanes desde la rotonda de Po. Igualmente se limpiaron caminos y espacios públicos en esta última localidad. De otra parte, en la parroquia de Posada se han abordado tareas de desbroce y conservación de cunetas en el camino de Tresculo, entre Quintana y Lledíes, así como a la siega y mantenimiento de calles y espacios públicos en las localidades de Turancias y de Posada la Vieya. Igualmente, se ha procedido a la siega y limpieza del prado del monasterio de San Antolín de Beón.
En el sector más occidental del concejo se abordaron trabajos en diversos caminos de Llamigu, y en la pista que desde allí se dirige a Los Carriles. Igualmente, y en la misma área, se ha abordado el desbroce y limpieza de la carretera de Los Llanos, Los Quintanales, Las Cangas y Picones. También en el sector occidental del concejo, pero en el área litoral, se ha procedido al acondicionamiento y desbroce del camino de Queduru, así como a la limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos en la localidad de Garaña.
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