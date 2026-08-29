Dispositivo especial de seguridad para la novena de la Santina, que comienza este lunes

El Ayuntamiento de Cangas de Onís pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad para la novena de Nuestra Señora de Covadonga, que se desarrollará en el Real Sitio, desde mañana al 7 de septiembre. El operativo será fruto del trabajo conjunto y la coordinación entre el Ayuntamiento y el Santuario de Covadonga, y contará con la participación de la Policía Local y la colaboración de Protección Civil.

El objetivo principal será garantizar la seguridad de vecinos, peregrinos y visitantes, así como ordenar el tráfico y facilitar la llegada, estacionamiento y posterior salida de los autobuses que se desplacen hasta Covadonga durante los días de celebración. La llegada de los autobuses está prevista a partir de las 16.00 horas, mientras que la misa tendrá lugar a las 18.00 horas y la procesión a partir de las 19.00 horas.

Operativo específico

La Policía Local establecerá un operativo específico para regular la llegada de los autocares y ordenar su estacionamiento en las zonas habilitadas. Desde las 15.30 horas se controlará la subida de los autobuses desde la zona de Los Leones, coordinando su acceso en función del espacio disponible en Covadonga.

Los autobuses serán distribuidos inicialmente en las zonas de estacionamiento previstas y, una vez comenzada la misa, se procederá a su reorganización en la explanada de la Escolanía, con el objetivo de dejarlos preparados y facilitar una salida ordenada al término de los actos.

Cortes de tráfico

Asimismo, durante la procesión se realizarán las regulaciones y cortes de tráfico necesarios en el Real Sitio para garantizar el paso seguro de los participantes. Una vez finalizada, se restablecerá progresivamente la circulación y se coordinará el acceso de los viajeros a los autobuses y su posterior salida.

Durante los días de la novena también se reforzará la señalización en Covadonga y se establecerán restricciones de estacionamiento en algunos puntos.

Protección Civil

El dispositivo contará con la colaboración de Protección Civil de Cangas de Onís, cuyos voluntarios apoyarán las labores necesarias para el correcto desarrollo de las jornadas, especialmente en materia de atención y orientación a los asistentes, organización de los flujos de personas y apoyo al dispositivo de seguridad.

Su participación permitirá reforzar la atención ante la importante afluencia prevista durante estos días y complementar el trabajo desarrollado por la Policía Local.

Atención a los visitantes

El dispositivo es resultado de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Cangas de Onís y el Santuario de Covadonga, que trabajan conjuntamente en la organización de los aspectos necesarios para compatibilizar el desarrollo de los actos religiosos con la movilidad, la seguridad y la atención a los numerosos visitantes que cada año acuden a Covadonga con motivo de la Novena.

Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer expresamente la implicación y colaboración del Santuario de Covadonga, de Protección Civil de Cangas de Onís y de la Policía Local, así como el trabajo de todas las personas que participan en la organización y desarrollo del dispositivo.

Señalización provisional

El Ayuntamiento de Cangas de Onís solicita igualmente la colaboración de vecinos, conductores y visitantes, respetando la señalización provisional y siguiendo en todo momento las indicaciones del personal encargado del operativo.

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"La coordinación entre las distintas partes permitirá que Covadonga vuelva a acoger estos días de especial significado para Asturias en las mejores condiciones posibles de seguridad, organización y convivencia", ha indicado el equipo de gobierno.