Fartukarte congrega a cientos de personas en Ribadesella

Cientos de personas se acercaron ayer a la zona final del paseo de la Grúa de Ribadesella, donde se celebra durante todo el fin de semana el Festival de comida en la calle, Fartukarte. Durante la jornada de hoy, entre otras muchas actividades habrá clase de Barre, talleres de rutina facial con alta cosmética consciente y molinillos de viento, bingo musical, acrobacias y actuaciones. Hay zona de refrescos y chuches para mascotas, hinchables, photocall, mercazoo market y concurso de fotografía. Fartukarte abrirá este sábado de 11.00 a 00.00 horas, y el domingo, de 11.00 a 22.00 horas.