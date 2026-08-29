Una mujer herida tras salirse de la vía con su moto en Coya, Piloña
En la llamada se indicó que una moto había caído por un terraplén, con desnivel ya ha sido trasladada al HUCA
Una mujer ha resultado herida al sufrir una salida de vía con la moto en la que circulaba en el cruce de El Caneyu, en las inmediaciones del núcleo rural de Coya, en término municipal de Piloña. La afectada ha sido evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 14:25 horas. En la llamada se indicó que una moto había caído por un terraplén, con desnivel, en la AS-255, en el punto kilométrico 14, en el cruce de Coya. De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, y a tres efectivos de bomberos con base en el parque de Piloña que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.
Una vez en la zona, el médico del grupo de rescate procedió a la inmovilización y estabilización de la afectada. A continuación, se procedió a su porteo, con la camilla de palas, hasta la carretera donde estaba el helicóptero, para pasarla al colchón de vacío y de aquí a la aeronave. Una vez a bordo de procedió a su evacuación al HUCA, dando la llegada al centro hospitalario a las 15:46 horas.
La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y al servicio de mantenimiento de la vía.
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