Onís: oda a la ruralidad en el "Estadio Olímpico de Benia"

Los vecinos de Benia, en Onís, cumplieron este viernes con una tradición que se remonta a hace 76 años. Porque fue en 1950 cuando se celebró por primera vez la fiesta del Segador. La fiesta comenzó al mediodía, con una romería asturiana, en la que hubo desfile de carros del país y reparto de la parva (bocadillo de queso de Gamonéu y vino), amenizado por la Banda de Gaitas de Onís y la agrupación coral "Ecos de Onís". Personajes principales de los actos matinales fueron el zagal y la zagala, dos "cargos" que este año desempeñaron Ángel Sánchez y Paula Arobes. Fue pregonero el exalcalde cangués Miguel Ángel Villoria.

Después llegó la comida campestre, que estaba prevista en el campo de la Iglesia, pero que por la amenaza de lluvia se trasladó a la pista polideportiva de la capital oniense. A las cuatro de la tarde hubo juegos infantiles, y una hora después, los juegos rurales de la fiesta del segador, con competiciones como los concursos de cabruñar, siega y cargue del sábanu así como carreras de madreñas y de sacos. Todo ello en el campo de la Iglesia, que ya se conoce popularmente como el "Estado Olímpico de Benia". Después se disputó la Subida al Cuetu Grande y más tarde una verbena.

Este sábado, siguen las celebraciones, al mediodía, con concursos de sidra casera y de tortillas.

Ganadores segador 2026

Sabanu

1. David García Cimentada, de Cangas

2. Abel García Cimentada, de Cangas

3. Ángel Sánchez Sánchez, de Benia

Sacos

1. Alejandro, de Colombia

2. Diego Ramos, de Arriondas

3. Iván Fernández Avín

Madreñas

1. Iván Fernández, de Avín

2. David García Cimentada, de Cangas

3. Abel, de Sotres

Carros

1. Ángel Díaz Caneja

2. Ignacio Rodríguez Pérez

3. Benia

Cabruñu

1. Ángel Sánchez Campillo, de Benia

2. Ángel Díaz Caneja ,de Benia

3. Jose Antonio Sánchez Campillo, de Benia

4. Ángel Sánchez Sánchez, de Benia

5. Alfonso Díaz, de Talaveru

Siega

1. Ángel Díaz Caneja, de Benia

2. Joaquín Piniella, de Colunga

3. Alfonso Roza, de Libardón

4. Ángel Sánchez Campillo, de Benia

5. Antonio Sánchez Campillo, de Benia

Tiro de cuerda

1. Los Chabales

2. Los Guajes

3. Enol

Subida al Cuetu Grande (40 participantes)

Mujeres

1. Sandra Bulnes, de Benia

2. Tania Huerta, de Colunga

3. Beatriz Gonzalez, de Extremadura

Hombres

1. Juan Luis de Nieda

2. Álvaro Escandón, de Alles

3. Daniel F. Zaragoza, de Avín

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4. Diego Cotera, de Cabrales