Pelayo Díaz y su prometido, el francés Gal Marom, presentan por primera vez a sus padres en Ribadesella: "Estoy nerviosinchi"

El estilista e influencer Pelayo Díaz y su prometido, el manager de empresas de lujo Gal Marom, aprovecharon la tierra del asturiano para que sus respectivos padres se conociesen. Ocurrió este viernes en Ribadesella, la bella localidad en la que Díaz veranea. "Estoy nerviosinchi", confesaba horas antes de la presentación "oficial" de padres.

Los progenitores franceses de Gal viajaron por primera vez al Principado. Estuvieron primero en Oviedo, la localidad natal del estilista, de 40 años, donde comieron en El Fondín de Trascorrales. Ya por la tarde, se dirigieron a Ribadesella, donde tendría lugar el esperado encuentro. Su madre, Elena Zapico, es funcionaria en el ámbito jurídico, y su padre, Antonio Díaz, era constructor de profesión.

Pelayo Díaz viaja por todo el mundo, pero tiene en Ribadesella su lugar soñado. En los últimos días ha compartido vídeos recorriendo el famoso paseo de la playa de Santa Marina en bici, con su inseparable perro, Vidu, ya convertida en una estrella de Instagram. El famoso estilista también estuvo este viernes en el Festival de comida en la calle, Fartukarte.

Juntos desde 2023

Pelayo y Gal se conocieron en septiembre de 2023 en una fiesta en Londres. Fue un auténtico flechazo y, desde entonces, han sabido mantener una relación sólida pese a la distancia, ya que Gal vive en París, donde trabaja como manager de empresas de lujo. Pelayo, por su parte, reparte su tiempo entre España y Francia, aunque no descarta mudarse en un futuro a la capital del amor.

"Fui a la Semana de la Moda y estaba super triste porque Andy (su ex) y yo lo acabábamos de dejar. Llamé a mi ex, Mark, y le pregunté dónde ir. ¡Mi exnovio fue el que me mandó a la fiesta en la que conocí a Gal! Sin esa fiesta no hubiera cruzado la mirada con el morenazo que estaba en la barra pidiendo algo", confesó en una entrevista en la revista "Lecturas". Antes que en París, Gal trabajó en Madrid, Londres y San Francisco, y llegó a trabajar para Apple haciendo Siri.