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La Santina está de moda: el collar de la Virgen de Covadonga que agota existencias y arrasa entre las influencers

"Es un homenaje a las mujeres asturianas: fuertes, trabajadoras y profundamente cariñosas", dice su creadora

A la izquierda, la influencer con el collar y a la derecha, el detalle del colgante con la Virgen de Covadonga

A la izquierda, la influencer con el collar y a la derecha, el detalle del colgante con la Virgen de Covadonga / @alenavbas

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Alejandra Carreño

Primero fue un anillo tipo sello y este verano es un colgante. La influencer Alejandra Navarro, más conocida como Alenavbas, con raíces en Galicia y Asturias, ha lanzado, en colaboración con la firma catalana de joyas Moliane, su segunda colección. Y en ella no ha podido faltar la Virgen de Covadonga. Como pasó con el anillo, el collar "Cova" está siendo un éxito de ventas y ha obligado a la firma a tener que reponer el stock en varias ocasiones.

La gargantilla es "una reinterpretación de la Virgen de Covadonga con un aire vintage", según explica Alenavbas. Con ella quiere homenajear "a las mujeres asturianas: fuertes, trabajadoras y profundamente cariñosas".

Algunas de las creadoras de contenido más reconocidas de España, como las hermanas Pombo, han lucido este verano esta y otras joyas de su colección. Alenavbas se encuentra en su mejor momento profesional y personal, puesto que está embarazada. Tras casarse el pasado septiembre en Ribadeo junto a su pareja de toda la vida, Carlos Fuente, la pareja ha anunciado este verano que su primer bebé en común está de camino.

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Alejandra, que vive en Madrid, tiene en La Mariña Lucense su lugar de veraneo y fue precisamente allí donde se casó. La influencer también tiene grandes vínculos con Asturias como demuestra el diseño del su collar y que celebraron el año pasado la preboda en Castropol.

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