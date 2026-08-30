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Juntos por Cangas pide información sobre la situación económica y patrimonial de la residencia Beceña González

"Una institución tan importante merece transparencia, claridad y el compromiso de todos para seguir cuidando su presente y su futuro"

Residencia Beceña González

Residencia Beceña González / M. T. N.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

La Asociación Juntos por Cangas ha presentado en las dependencias municipales una solicitud pidiendo al Ayuntamiento de Cangas de Onís, como miembro del Patronato de la Fundación Beceña-González, información sobre la situación económica y patrimonial del hogar-residencia Beceña González.

"Nuestro objetivo es conocer con mayor detalle la evolución de sus cuentas en los últimos años y disponer también de información sobre las propiedades recibidas por la Fundación mediante donaciones, herencias o legados", dicen desde la citada Asociación vecinal.

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"Lo hacemos desde el respeto y con una voluntad constructiva, porque creemos que una institución tan importante para Cangas merece transparencia, claridad y el compromiso de todos para seguir cuidando su presente y su futuro", explican.

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