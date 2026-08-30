Juntos por Cangas pide información sobre la situación económica y patrimonial de la residencia Beceña González
"Una institución tan importante merece transparencia, claridad y el compromiso de todos para seguir cuidando su presente y su futuro"
La Asociación Juntos por Cangas ha presentado en las dependencias municipales una solicitud pidiendo al Ayuntamiento de Cangas de Onís, como miembro del Patronato de la Fundación Beceña-González, información sobre la situación económica y patrimonial del hogar-residencia Beceña González.
"Nuestro objetivo es conocer con mayor detalle la evolución de sus cuentas en los últimos años y disponer también de información sobre las propiedades recibidas por la Fundación mediante donaciones, herencias o legados", dicen desde la citada Asociación vecinal.
"Lo hacemos desde el respeto y con una voluntad constructiva, porque creemos que una institución tan importante para Cangas merece transparencia, claridad y el compromiso de todos para seguir cuidando su presente y su futuro", explican.
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