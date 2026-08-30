Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, impartirá una charla sobre Gestión Deportiva en Cangas de Onís

Clemente Villaverde Huelga (Cangas de Onís, 1959), presidente de la Fundación LaLiga y ex gerente del Atlético de Madrid SAD y del Getafe CF, ofrecerá una charla que versará sobre Gestión Deportiva, la cual se desarrollará en el salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís, localizada en la calle de La Cárcel, el próximo día 11 de septiembre, a las 19.00 horas, organizada por la Asociación “Juntos por Cangas”

“Bajo el concepto de gestión íntegra, “Tete” Villaverde –como le conocen sus íntimos amigos- abordará cómo dirigir una institución deportiva implica mucho más que resultados en el campo de juego: exige liderazgo, planificación estratégica, formación de equipos, responsabilidad social y una mirada integral que trascienda en el deporte”, explican desde el colectivo vecinal cangués.

Se inició en la cantera del Cánicas AC, con Manolo Moro de técnico. Jugo una década en Primera División (1981/1990), como defensa lateral en el primer equipo del Atlético de Madrid, al que llegó desde su filial, el Atlético Madrileño. En las filas colchoneras ganó una Copa del Rey (1984/85) y una Supercopa de España (1985). Tras su etapa en el Vicente Calderón defendió los colores del CD Málaga (1987/1990), donde acabó por colgar las botas, aun en Primera División, poniendo fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Noticias relacionadas

“Con una trayectoria marcada por su paso en la gerencia del Club Atlético de Madrid y su rol actual al frente de la Fundación LaLiga, el cangués de nacimiento ofrecerá un panorama práctico y reflexivo sobre los desafíos de gestionar organizaciones deportivas en la actualidad”, señalan desde “Juntos por Cangas”.