El Día del bollu abre las fiestas de la Virgen de la Guía en Llanes, que se prolongarán hasta el 26 de septiembre

La tradicional visita al pueblo de Cué, con la Banda Gailes "L'Alloru" abrió este domingo las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de la Guia en Llanes. El bando de la Guía entregó una placa a los vecinos de Cué como reconocimiento a su colaboración y fidelidad a la fiesta, y el en hotel restaurante Migal se presentó el programa gestivo.

Después hubo pasacalles por las principales calles de Llanes a cargo de las bandas "L'Alloru", "Llacin", "Xácara", "El Trasno" y "Los Indianos de la Maleta al Agua", y desfile folklórico y de carrozas partiendo del colegio Peña Tú. La comitiva recorrió las principales calles de la villa, con las bandas de gaitas citadas. Durante el trayecto, los participantes en el desfile fueron repartiendo sidra entre los espectadores.

Fiestas de la Guía en Llanes: Día del bollu / Cué

Asimismo, se repartió el bollu reñau y botella de vino y el bollin, entre los socios en el campo de la Guía. Durante el reparto, comenzó la comida campestre amenizada por las bandas de gaitas. También se celebrará durante la jornada el santo rosario, y comenzará el solemne novenario en honor a la Virgen de Guía. Finalizada la novena, se interpretarán de los bailes típicos de la zona (con participación totalmente libre). Al final de la tarde, la fiesta seguirá en el campo de la Guía amenizada por "Disco Cardeo" y DjJ Suarezz.

Programa de fiestas

El programa de fiestas previsto para el resto de las jornadas es el siguiente:

Martes 1 de septiembre. Taller de Repicao

Gran salva de voladores anunciando nuestro mes.

En la plaza de las Barqueres I Taller de Repicao Virgen de Guía, contaremos con la maestra de Tere Blanco, Azabache, Raúl Herrero y Trajes Regionales Josefina Fernández. Participación libre y gratuita.

Miércoles 2 de septiembre. Espicha

En la Plaza de las Barqueres quedará abierto el Bar de la Comisión, donde se podrán degustar productos típicos, y asistir a los ensayos generales de los bailes regionales que se realizarán el 8 de septiembre.

Durante la espicha, dará comienzo el “XI Concurso de tortillas Virgen de Guía”, (información e inscripciones en la caseta del Bando). Seguidamente, contaremos con las actuaciones de Bandina del Llacin y Disco Cardeo.

Jueves 3 de septiembre. Fiesta Infantil

En la calle Marqués de Canillejas, los niños contarán con diversas actividades infantiles, hinchables, pintacaras, juegos infantiles, manualidades y simulador de rally virtual.

Al final de la tarde, los niños disfrutarán de una gran chocolatada, donada por Heladería Revuelta.

Viernes 4 de septiembre. Noche Disco

I Tomo de Mus Virgen de Guía en el Casino de Llanes. Inscripciones en la caseta: 10 € por persona.

En la Fundación Residencia Faustino Sobrino, ensayo de la Danza de Arcos con entrada libre al público.

Concentración de Food Trucks en la calle Marqués de Canillejas.

En la calle Marqués de Canillejas, contaremos con la actuación del grupo “The Improvisto”.

En la Plaza de las Barqueres, veremos a cargo de la Discoteca Móvil DANKY.

Sábado 5 de septiembre. Carnaval de Verano

Durante todo el día, XXIV Tomo de Golf “Virgen de Guía” que se desarrollará en el campo de Golf Municipal, patrocinado por HYUNDAI.

Concentración de disfraces en la calle Pidal para desfilar en alegre pasacalles con las animadas charangas, ELITE y PIKANTE. Este año queremos proponer desde la Comisión, temática mexicana (totalmente opcional). Ven disfrutando de lo que más te guste y disfruta de una tarde llena de color, música y diversión. Además, invitamos a todos los establecimientos de la Villa a decorar sus locales con inspiración mexicana para llenar las calles de Llanes de ambiente festivo.

Premios al mejor grupo, mejor pareja y mejor disfraz infantil.

En la calle Marqués de Canillejas, romería a cargo de las charangas anteriormente citadas, donde seguiremos con la concentración de Food Trucks.

En la Plaza de las Barqueres, concierto con entrada gratuita de FITOVOLTAJE (Tributo a Fito y Fitipaldis). Al finalizar el concierto, la fiesta seguirá en la Plaza de las Barqueres a cargo de la orquesta GALILEA.

Domingo 6 de septiembre. Teatro

En el Casino de Llanes, teatro dirigido por Cristina López del Hierro y protagonizado por Mercedes Álvarez, Tere Fernández, Julio Ruenes y Alberto Fernández “ATAÚD PARA DOS”.

Lunes 7 de septiembre. Víspera

12:00 h. Tradicional Salva de Vísperas.

18:00 h. Llegada de la Banda de Música de Pola de Laviana, que recorrerá las principales calles de Llanes interpretando nuestro himno “Los Nardos”.

19:00 h. Ensayo general de la Danza de Arcos en el barrio de El Cueto.

21:00 h. Finalizada la novena, emocionante, respetuosa e incomparable procesión nocturna de Nuestra Señora la Virgen de Guía (la más famosa del norte de España), desde su Ermita hasta la Basílica de Santa María. La imagen irá acompañada de los sagrados misterios y faroles, así como por centenares de señoras y señoritas ataviadas con la clásica mantilla española y luciendo la flor de nuestro Bando, el Nardo.

A su entrada en la calle principal, la imagen será recibida con los acordes del himno nacional y con miles de pétalos de flores arrojados desde los balcones anexos.

Como es tradicional, la procesión se detendrá en el puente y, mientras la imagen fija sus ojos en el mar, se invoca a los hijos de Llanes que, sin estar presentes, serán recordados por los miles de personas allí reunidas. En esos momentos, se dirigirán a todas las personas allí presentes unas elocuentes y emocionantes palabras. Al final de la breve homilía, tendrá lugar la tradicional y centenaria Traca, seguida de un Gran Festival Pirotécnico.

(Se ruega a todas las mantillas que acudan a la procesión, vayan vestidas con el decoro debido al acto)

En la Plaza de las Barqueras, GRAN VERBENA con la actuación de la orquesta WAYKAS / PABLO DJ GRAND.

Martes 8 de septiembre. Día grande

10:00 h. Anunciado por una salva de voladores y diana floreada, a cargo de las bandas de música de Pola de Laviana, Mieres, Tineo y Torrelavega.

11:30 h. Gran Desfile Folclórico (único en Asturias), acompañado por las bandas de música citadas y la Banda de Gaitas Llacin, que recorrerá la calle principal hasta la Avenida de la Paz y vuelta hasta la Basílica.

En la Basílica, misa solemne en honor de Nuestra Señora Virgen de Guía. Finalizada la función religiosa, la procesión de retorno de la Santa imagen a su Ermita, acompañada de centenares de aldeanas llanistas y monjas. A la llegada al campo de la Guía, el grupo de danzantes ofrecerá a la Virgen la tradicional Danza de Arcos, a la que seguirán la Reverencia y Ofrecimiento de Ramos. Uno de los momentos más emotivos de la mañana llegará con la despedida de la imagen de la Virgen de Guía bajo una potente descarga de voladores. A continuación, Festival Folclórico a cargo de los jóvenes del Bando, que interpretarán los bailes de la zona, finalizando con el famoso Pericote a la “antigua usanza”.

18:30 h. Pasacalles por la calle principal hasta la Avenida de la Paz.

Finalizado el pasacalles, tendremos Romería en la Plaza de las Barqueras.

Tradicional Danza Prima, que finalizará sobre el puente del río Carrocedo, tras la cual tendrá lugar un nuevo festival folclórico.

(Se ruega a los adultos que vayan acompañados de niños que no se pongan en la cabeza de la danza por el buen transcurso de esta)

Verbenas amenizadas por: GRUPO CAYENNA y ANDRÉS VAS BAILAR.

Domingo 13 de septiembre. Bolos

11:30 h. En la calle Marqués de Canillejas, IV Concentracuón de coches clásicos Virgen de Guía.

15:30 h. En la Bolera de Cué, X Torneo de Bolos “Virgen de Guía”. V MEMORIAL CARLOS UGDOS. Participación de los ases del Bolo Palma (los 10 mejores del momento actual).

Martes 15 de septiembre. Salve

12:00 h. En la Ermita de Nuestra Señora Virgen de Guía, misa por todos los difuntos del bando. Al finalizar, se cantará la emocionante Salve.

Sábado 19 de septiembre. Fútbol

21:30 h. XLV Torneo de Fútbol “Virgen de Guía”, II Memorial Javier Guitián Rodríguez, triangular de categoría infantil, en el campo de fútbol de la Encarnación.

Sábado 26 de septiembre. Cena y baile

Noticias relacionadas

21:30 h. Cena para socios y simpatizantes en la parrila de Llanes, donde contaremos con múltiples sorpresas entre los asistentes, además de baile amenizado por DJ. (Inscripciones a partir del 10 de septiembre en 84 Shop).