¿Gordofobia en Ponga? El cartel que se encuentran los turistas señalando dos bancos de madera que discrimina por peso
La parroquia de Cazu divide los bancos públicos según el peso de los usuarios
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Algunos turistas y visitantes que abundan en esta época por la comarca del oriente del Principado de Asturias, descubriendo pueblos y parajes, se ven sorprendidos por algún que otro cartel informativo. Valga por ejemplo, sin descartar otros enclaves, la parroquia de Cazu, en el concejo de Ponga, donde hay sendos bancos de madera para descansar.
Pero, lo llamativo del asunto es que uno de los bancos de madera está destinado a personas con menos de 80 kilogramos de peso; en tanto, el otro banco, más robusto, está aconsejado para gente de más de 80 kilos. Una curiosidad en el medio rural que no deja a nadie indiferente.
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