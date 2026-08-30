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El legado de Dionisio de la Huerta en el tenis y el piragüismo, reflejado en un libro de la riosellana María Collado

La obtra sobre el fundador de la fiesta de Les Piragües, "Raquetas y palas", presentado en la Casa de Cultura ‘Benito Pérez Galdós’, de Arriondas (Parres)

La presentación del libro.

La presentación del libro. / R. J. M. C.

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

La Casa de Cultura ‘Benito Pérez Galdós’, en la villa de Arriondas (Parres), albergó la presentación del libro "Raquetas y palas, el legado de Dionisio de la Huerta en el tenis y piragüismo español’", escrito por la profesora de Educación Física e investigadora riosellana María Collado Martínez.

Con prólogo del gijonés Janel Cuesta, el biógrafo por excelencia del fundador de la fiesta de Les Piragües, "quien en su intervención en el acto nos acercó más la faceta humana del protagonista de estas páginas", comentó el alcalde de Parres, Emilio García Longo.

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"Una extraordinaria obra, rigurosa y extraordinariamente trabajada y documentada que nos aporta conocimiento a una de las figuras más relevantes para la proyección de nuestro concejo y de toda Asturias", abundó el regidor parragués, al mismo tiempo que "invito a leer esta publicación con la que su autora y la Asociación ‘Amigos de Dionisio de la Huerta’ nos permite reconocer y valorar mejor al fundador del Descenso Internacional del Sella".

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