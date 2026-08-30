El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas

Asturias es para Emilio Aragón, actor, humorista, presentador, escritor, productor y un largo etcétera, estar "en casa". El histórico Milikito se refugia siempre que puede en una impresionante finca que la familia de su mujer, Aruca Fernández-Vega Feijóo, perteneciente a la conocida saga de oftalmólogos de Oviedo Fernández-Vega, tiene en Ceceda, en el concejo de Nava. Se trata de un pueblo del interior asturiano de poco más de 400 habitantes, que constituye un auténtico remanso de paz.

La propiedad, de nombre "Campuloto", está compuesta por una casona tradicional asturiana de planta cuadrangular con dos pisos, tejado a cuatro aguas y el escudo familiar en la fachada principal. El paisaje en el que se encuentra enmarcada es de cuento: rodeada de verde y justo enfrente de la sierra de Ques, un conjunto de montañas perteneciente al concejo de Piloña.

En este marco incomparable, la familia Fernández-Vega celebra todos los veranos encuentros en los que reúne a las figuras más destacadas de la medicina, la política y la sociedad asturiana. En la Finca de Campuloto se casó en 2012 una de las hijas de Emilio Aragón: Icíar con el empresario Hugo Rodríguez.

Por Llanes

Emilio Aragón, poco amigos de mostrar su vida privada, ha aprovechado sus vacaciones en Asturias para perderse por algunos de los rincones más turísticos del Principado: Llanes. Entre otros, ha estado cenando en Mamba Playa, uno de los chiringuitos de moda en la región. Está asomado a la playa de Ballota y su carta, que parece la de un restaurante Michelin, atrae a famosos de todo tipo. En ella se puede encontrar desde un bogavante a 70 euros y rollo de bonito por 28 hasta piruletas de cachopo a 22 y calamares de potera a 24. Este local también ofrece "cocina viajera" con nachos, tacos mexicanos, gyozas y pizzas, además de ensaladas, originales tapas, arroces y platos de carne y pescado.

Comer en lo alto de la playa de Ballota es un sueño tanto para el gusto como para la vista. El paisaje es paradisiaco: verde por un lado y el agua del mar por otro. Con una decoración chill out, la sensación es de estar en Ibiza o Menorca, no en Asturias.