Sexto récord Guinness del queso de Cabrales: 37.500 euros por la pieza ganadora en el Certamen de Arenas, de Ángel Díaz Herrero y Encarni Bada

El queso de Cabrales sigue batiendo récords. Una pieza elaborada en la quesería de Ángel Díaz Herrero se vendió ayer por 37.500 euros en la subasta del Certamen del queso de Cabrales. La cifra superó los 37,000 del año pasado y marcó un nuevo récord Guinness. El responsable de semejante desembolso fue el representante de la sidrería La Montera Picona de Ramón, de Gijón, aunque en una decisión sin precedentes, el ganador decidió repartir el botín quesero con tres establecimientos madrileños: La Cuenca, Carlos Tartiere y Lo de Viole. El rechazo vecinal al proyecto que propone construir una planta de biogás en Arenas fue otro protagonista de la jornada. Y también los escaladores Eneko e Íker Pou, protagonistas de auténticas hazañas en el Picu Urriellu, pregoneros del evento.

A cuentagotas fueron subiendo los dígitos hasta llegar a la cifra que había hecho historia el año pasado. Entonces, la puja sumó otros 500 euros, y después de unos momentos de confusión, y de que el vencedor de los últimos años, Iván Suárez de El Llagar de Colloto, no levantara la paleta, el queso elaborado por la quesera Encarni Bada se fue para Gijón... Y para Madrid.

Degustación conjunta

"Llevábamos unos años pujando por el queso y este año decidimos intentar repartírnoslo. Así, entre Madrid y Asturias todo el mundo lo puede disfrutar", explicó Alejandra Venegas, de La Montera Picona de Ramón. Aunque todavía ninguno de los cuatro locales sabe bien qué hará con el queso, todos coinciden en que habrá "una degustación conjunta".

Así fueron el Certamen del queso de Cabrales y la protesta contra la planta de biogás / Nacho Blanco

El ganador no es un queso cualquiera. Es la tercera vez consecutiva que Ángel Díaz Herrero y Encarni Bada se ganan el certamen. La pieza maduró en la cueva de Los Mazos a 1.500 metros de altitud, y hubo que llevarla a pie y a cuestas, porque no hay acceso rodado. La quesería Maín, de Sotres, se llevó el segundo puesto, y la quesería Arangas, de Rozagás (Peñamellera Alta), el tercero. Por su parte, en la categoría de lotes, la quesería Ángel Díaz Herrero también fue premiada, esta vez con el tercer puesto. Ganó la quesería Valfríu, y fue segunda la de Colladín. Las tres son de Tielve.

Antes de la subasta, mientras Eneko e Iker Pou pronunciaban el pregón, vecinos de Arenas de Cabrales se manifestaron en contra del proyecto que prevé construir una planta de biogás en la localidad. Cientos de personas ataviadas con mascarillas negras y camisetas verdes con el lema "No al biogás en Arenas", formaron larguísima una cadena humana a lo largo de la travesía Arenas.

"No jueguen con nuestra salud"

La concentración estuvo organizada por la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas Cabrales. Su presidente Mento de la Llana manifestó que Arenas no es el lugar para una planta de Biogás de estas características. "No queremos que se juegue con nuestra salud para desarrollar un negocio privado", clamó. Mientras tanto, los numerosos turistas que acudieron a Cabrales dialogaban con los participantes sobre la cuestión: "No es normal que hagan una planta para traer todos los residuos del oriente de Asturias en pleno pueblo".

El colectivo hizo referencia a un reciente informe desfavorable de la CUOTA sobre la infraestructura y reclamó la presencia de representantes institucionales para defender el proyecto: "Queremos que el consejero Ovidio Zapico venga a Arenas y explique a los vecinos qué beneficios aporta esta planta a Cabrales. No queremos enfrentamientos, queremos que se nos escuche", zanjó de la Llana.

Opiniones de los queseros

Volviendo al queso, catorce 14 elaboradores presentaron sus mejores productos. Una de ellas fue la propia Encarni Bada, de la quesería Ángel Díaz Herrero en Tielve, quien a la postre acabaría ganando el certamen y los 1,000 euros de premio. En su puesto, como en el de muchos queseros, el queso se acabó en un abrir y cerrar de ojos, a pesar de que este año se había asegurado de "traer bastante más que el año pasado". Respecto a la planta de biogás, Encarni Bada está a favor de su construcción debido al gasto que supone la gestión de los residuos de su explotación: "A nosotros nos interesa, porque tenemos que enviarlos a Navia".

A Javier Díaz Bada, de Tielve pero con quesería en Sotres, también se le acabaron las existencias. Lleva viniendo al certamen de Arenas "toda la vida", primero con la quesería de sus padres y después con la que abrió con su mujer en 2007, y aunque en Sotres solo queden dos queserías, piensa que es posible desbancar a Tielve, que desde hace años suele llevarse la mayoría de los primeros premios. Sobre la planta de biogás, Javier Díaz Bada entiende el malestar de algunos vecinos pero cree que si la infraestructura tiene los permisos necesarios "no debería de causar problemas. Nosotros, que además estamos en una zona poco accesible, llenamos un depósito junto con otras queserías y dividimos el gasto, pero sigue costando una pasta", explica.

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El "secreto" del queso

Desde un poco más lejos, de la quesería Arangas, de la localidad peñamellerana de Rozagás, acude Andrea Fernández con sus hijos Marcos y Lucas. Ya llevan desde 2013 asistiendo sin falta al certamen y parece que sus claves para un buen queso de Cabrales surtieron efecto, ya que se llevaron el tercer premio al mejor queso. "Tiene que estar muy cremoso, no tener corteza y el azul debe de estar muy distribuido, en definitiva, tiene que estar muy bueno de sabor", explica Fernández.