Cangas de Onís anuncia una noche de música y cultura asturiana con "Corquiéu", "Bricial" y "Picos de Europa"
El concierto se celebrará el viernes 18, a partir de las 20:30 horas, en el barrio de El Zanjón
El barrio de El Zanjón, en Cangas de Onís, se convertirá el próximo viernes 18, a partir de las 20:30 horas, en escenario de una jornada dedicada a la música y la cultura asturiana, con la participación de la Banda de Gaitas "Bricial" de Cangas de Onís, la Agrupación Folclórica "Picos de Europa" y el concierto en directo del grupo "Corquiéu".
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís junto a "Corquiéu", nace con el objetivo de acercar la actividad cultural a distintos espacios del concejo, apoyar y dar visibilidad a las agrupaciones musicales y folclóricas y, al mismo tiempo, poner en valor lugares con identidad propia dentro de Cangas de Onís.
Significado especial
En esta ocasión, la elección de El Zanjón como escenario tiene además un significado especial. "Corquiéu" acaba de publicar un nuevo EP que incluye una canción titulada precisamente «El Zanjón», una circunstancia que ha servido como punto de partida para organizar una actuación del grupo en el mismo lugar que da nombre al tema.
De este modo, música y territorio se unirán en una noche en la que "Corquiéu" podrá interpretar «El Zanjón» en El Zanjón, estableciendo un vínculo directo entre la creación musical, el lugar que la inspira y el público.
La programación comenzará a las 20:30 horas y reunirá distintas expresiones de la cultura musical asturiana, desde la gaita y el folclore tradicional hasta la propuesta en directo de "Corquiéu".
Apoyo a las formaciones locales
Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís se destaca la importancia de continuar desarrollando y potenciando la cultura en el concejo, apoyando a las formaciones locales y asturianas y llevando la programación cultural a espacios que permiten disfrutar de la música de una manera diferente.
El concierto del viernes 18 pretende así convertirse en una celebración de la música, la cultura y la identidad de Cangas de Onís, con El Zanjón como escenario y también como protagonista de una de las canciones de la noche.
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