El "Encuentro con los maestros" estudia cambiar de sede, tras diez años en Ribadedeva
El FIBRED busca un nuevo emplazamiento para garantizar su sostenibilidad ante la falta de respaldo institucional en los últimos cuatro años
El Festival Iberoamericano Ribadedeva En Danza (FIBRED) se ha despedido con "El último trago", el espectáculo creado durante el "Encuentro con los maestros" y representado en la casona de Íñigo Noriega Mendoza, tras dos semanas de convivencia, formación, creación, música y danza. Más de cuarenta jóvenes artistas han compartido durante estos días aprendizaje, creación y escenario con grandes maestros.
Pero la clausura de esta edición tan especial dejó también una noticia fundamental sobre el futuro del proyecto: el "Encuentro con los maestros" se celebrará en 2027, pero aún no se sabe dónde. Después de diez años desarrollándose en Ribadedeva, la organización tendrá que estudiar la posibilidad de trasladar el Encuentro a una nueva sede si no encuentra el respaldo institucional necesario para garantizar su sostenibilidad.
Sin ayuda económica
El FIBRED acumula ya cuatro ediciones sin recibir ayuda económica ni del Ayuntamiento de Ribadedeva ni del Principado de Asturias. Pese a ello, durante estos años el proyecto ha podido continuar y crecer gracias al esfuerzo de la asociación organizadora, la búsqueda de otras fórmulas de financiación, la colaboración de particulares y el compromiso extraordinario de maestros, artistas, familias y equipos.
La dimensión del Festival obliga cada verano a levantar prácticamente desde cero buena parte de la infraestructura necesaria. Hay que acondicionar espacios escénicos, instalar carpas, conseguir sillas, sonido e iluminación, organizar alojamientos, manutención y transportes y convertir durante quince días plazas, iglesias, auditorios y espacios patrimoniales en escenarios para la danza, la música y la creación.
"Un festival de estas características no puede sostenerse indefinidamente únicamente con voluntad y trabajo. Necesitamos instituciones que comprendan el proyecto, crean en él y quieran caminar a nuestro lado", ha señalado la organización, que subraya que seguir en Ribadedeva continúa siendo una posibilidad, siempre que puedan darse las condiciones necesarias para hacer viable el proyecto. "De no ser así, comenzará la búsqueda de otro territorio dispuesto a acoger el Encuentro y respaldar su desarrollo".
"El último trago"
En esta décima edición, jóvenes bailarines y músicos han podido trabajar directamente con maestros como Maribel Gallardo, Currillo Franco, Manuel Segovia, Manuel Betanzos, Guadalupe Torres, Julio Ruiz y Yoshua Cienfuegos, junto a José Luis Montón y Lorenzo Moya, entre otros artistas. Todo ese proceso desembocó en "El último trago", una creación nacida y construida íntegramente durante las dos semanas del Encuentro.
Así, diez años después de comenzar esta historia, se cierra una etapa y se abre otra con una certeza: "Habrá 'Encuentro con los maestros 2027', aunque todavía no sepamos dónde”. Durante la despedida se resumió el espíritu con el que el proyecto afronta ahora su futuro: "El Encuentro no es un lugar. El Encuentro es una comunidad. Una comunidad que quiere permanecer unida y seguir creciendo, sea cual sea su próxima casa".
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