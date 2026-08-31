Llanes aprueba una inyección de 598.000 euros para inversiones municipales con cargo al remanente de tesorería de 2025

El Ayuntamiento de Llanes aprobó este lunes, por unanimidad, una modificación de crédito por valor de 598.000 euros destinada a inversiones. El pleno extraordinario dio luz verde al un expediente que combina créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones en infraestructuras viarias, abastecimiento de agua, alumbrado público, instalaciones deportivas, playas, patrimonio municipal, Escuela de Música, cultura, caminos y acción social. La aprobación se produce después de que la comisión correspondiente emitiera su dictamen favorable y supone el paso previo a la publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), trámite que permitirá la efectividad de la modificación en un plazo de quince días.

El alcalde, Enrique Riestra, explicó que la operación se financia con cargo al remanente de tesorería positivo del ejercicio anterior, que aún mantiene una partida disponible para nuevas inversiones. Según detalló, el importe total de la modificación incluye 358.000 euros en créditos extraordinarios, aquellos que crean partidas presupuestarias nuevas, y 240.000 euros en suplementos de crédito, que amplían dotaciones ya existentes.

Entre las partidas más cuantiosas figuran 130.000 euros para inversiones patrimoniales en edificios y otras construcciones dentro de la gestión del patrimonio, 70.000 euros para infraestructuras y bienes naturales en caminos, 60.000 euros para inversiones nuevas en instalaciones deportivas, y 55.000 euros para inversiones en edificios de gestión patrimonial. También destacan los 50.000 euros para caminos, 45.000 euros para reposición en playas, 45.000 euros para infraestructuras generales y 35.000 euros para nuevas inversiones en abastecimiento de aguas. Una vez efectuada esta modificación, el remanente de tesorería disponible para futuras operaciones se sitúa en 346.000 euros.

Reticencias del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Óscar Torre, respaldó la propuesta pero mostró sus reticencias en relación con el ritmo de ejecución de las inversiones. Torre señaló que, a 30 de junio, la ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones apenas alcanzaba el 15 por ciento de lo presupuestado, lo que, a su juicio, explica los importantes remanentes de tesorería que acumula el Ayuntamiento. "Una cosa es presupuestar, presentar en el pleno y aprobar, y otra muy diferente es hacerlo", afirmó, para añadir que "lo que queremos nosotros es que los vecinos mejoren su entorno y su vida".

El concejal socialista también advirtió sobre la concentración de este tipo de iniciativas en el tramo final de la legislatura, aunque reconoció que el grupo votaría a favor "con la esperanza de que lo que hoy se va a aprobar se haga".

El PP rechaza las críticas

El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Armas, agradeció el respaldo de la oposición y defendió la utilización de las modificaciones de crédito como una herramienta legalmente prevista para ajustar la ejecución presupuestaria a las necesidades sobrevenidas. Armas rechazó la crítica sobre la falta de ejecución inversora y recordó que el Ayuntamiento tiene "comprometido el gasto" en numerosas actuaciones.

Puso como ejemplo el caso de la rehabilitación del edificio del Cinemar (antiguo cine de la villa adquirido por el Ayuntamiento), cuya partida está completamente comprometida aunque las obras se hayan demorado por cuestiones técnicas, y destacó las inauguraciones recientes de caminos y otras infraestructuras. "No con la suficiente rapidez que nos gustaría, pero muchas veces viene por el devenir de las circunstancias de cada uno de los expedientes de contratación", argumentó.

El alcalde de Llanes, en el centro, junto a dos funcionarios municipales, durante el pleno de este lunes. / R. D.

Matización del Alcalde

El alcalde, Enrique Riestra, matizó los datos de ejecución presupuestaria expuestos por Torre y ofreció cifras actualizadas. Según explicó, el Ayuntamiento tiene adjudicados a día de hoy 9.657.000 euros en inversiones, lo que implica que esas obras están en ejecución o próximas a iniciarse, mientras que los gastos realmente ejecutados ascienden a 3 millones de euros. Riestra calificó estas cifras como "nunca vistas en este Ayuntamiento" y atribuyó el volumen de inversiones a un trabajo previo de gestión económica y técnica que se viene desarrollando desde hace tres años.

El regidor también recordó que todavía queda aproximadamente un año de legislatura, lo que desmiente, a su juicio, la idea de que se estén anunciando inversiones de manera precipitada por motivos electorales. En su intervención, Riestra aprovechó para poner en perspectiva la capacidad inversora del Ayuntamiento en relación con la de otras administraciones, mencionando los datos que sitúan al Principado de Asturias en el decimoséptimo lugar en inversión por habitante en España.

Concesión de la piscina municipal

En el segundo punto del orden del día, el pleno abordó la aprobación definitiva de la estructura de costes relativa a la concesión del servicio de la piscina municipal. Se trata de un trámite procedimental necesario para continuar con el proceso de licitación, que ya había superado su aprobación inicial y el período de exposición pública. El Alcalde explicó que el expediente se encuentra ahora a la espera del informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un organismo que debe pronunciarse sobre aspectos técnicos como la asunción de riesgos operacionales por parte de la concesionaria.

Riestra calculó que el plazo de respuesta de la ONE podría rondar el mes, aunque advirtió de que depende de los tiempos de la administración estatal. Una vez recibido el visto bueno, el Ayuntamiento estará en condiciones de sacar a licitación la concesión, un proceso que podría extenderse en función del número de licitadores y de los posibles recursos que se presenten.

Sin riesgo de parálisis

La socialista Arantxa De Miguel preguntó por el cronograma previsto y mostró su preocupación por la posibilidad de que el servicio quede desatendido si la nueva concesión no está adjudicada para cuando finalice el contrato actual, que cuenta con partida presupuestaria hasta diciembre. El Alcalde respondió que, aunque el calendario exacto depende de la ONE, no existe riesgo de parálisis porque el expediente está en marcha y se podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

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"Está previsto que se puedan seguir prestando las prestaciones necesarias hasta que haya un nuevo gestor", aseguró. Riestra mostró su confianza en que este proceso permita cerrar "una herida que lleva muchos años abierta" y mejorar un servicio que calificó como "básico para los vecinos". El punto fue también aprobado por unanimidad.