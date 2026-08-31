María Collado amplía el legado de Dionisio de la Huerta con su libro “Palas y raquetas”

La Casa de Cultura de Ribadesella acogió la presentación de "Raquetas y palas", el libro de la riosellana María Collado, una investigación que incluye la faceta menos conocida de Dionisio de la Huerta: su papel en el tenis español. La cita sirvió para volver sobre el legado deportivo y cultural del impulsor de “Les Piragües”.

"Es una presentación especial", señaló Collado. La autora ya había dado a conocer el volumen en La Feria de Muestras de Gijón, durante el Día del Deporte, pero subrayó el significado de hacerlo ahora en Ribadesella: "La gente que acuda está más vinculada con el Descenso Internacional del Sella y lo hace más especial por lo que representa Dionisio para ellos".

Del Sella a la hemeroteca

El libro nace de una investigación de largo recorrido. Collado defendió en 2018 en la Universidad de León la tesis doctoral "Pervivencia y valor sociocultural de los juegos y deportes tradicionales en la ribera del río Sella", punto de partida para profundizar primero en la historia del Descenso y después en su fundador. La colaboración con la Asociación de Amigos de Dionisio abrió el camino.

La pista del tenis llegó desde la Federación Española. La entidad contactó con Alberto Estrada, presidente de la asociación. "Sabíamos que había sido secretario de la Federación Española de Tenis, pero no teníamos mucha más información", recordó Collado. La investigadora revisó entonces prensa histórica nacional y halló abundante material, especialmente en Cataluña y en los fondos de la propia federación. Ordenó las noticias y las contrastó con entrevistas de Dionisio para reconstruir una trayectoria apenas conocida.

Una mirada distinta

La faceta tenística es una de las aportaciones centrales del volumen. Dionisio de la Huerta fue secretario desde 1940 y contribuyó, según explica Collado, a levantar la estructura federativa inicial mediante directorios regionales y viajes por España y Europa. También destacó por su respaldo al deporte femenino. La autora cita sus palabras tras asistir al torneo de Wimbledon, donde consideró que “algunas jugadoras superaban a tenistas masculinos de alto nivel”. La autora valora que "hacer esas declaraciones en los años 40 pone de relieve su claro apoyo al deporte femenino", valoró la autora.

El libro se detiene también en el Real Club de Tenis Turó de Barcelona, donde Dionisio comenzó a jugar. Collado analiza los elementos culturales del club —teatro, charlas y eventos— para observar posibles ecos en la prueba del descenso del Sella que impulsó de la Huerta, una prueba que desborda la competición. "No cuento la parte que todos conocemos, sino que vinculo y analizo los factores que hacen del Sella una prueba más allá de lo deportivo", explicó.

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El artífice federativo

La investigación vuelve inevitablemente al río. Collado resalta que el Descenso ya tenía carácter internacional antes de la creación de la Federación Española de Piragüismo y atribuye a la iniciativa de Dionisio y al respaldo de los clubes asturianos el impulso posterior para constituirla. De ahí que el libro presente al riosellano como "el artífice que contribuye a la creación de esas dos federaciones en España". De esta manera, "Raquetas y palas" propone ampliar la mirada sobre un hombre, cuya huella no se limitó a las palas.