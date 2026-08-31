La nueva asociación “Piloña Alternativa” debuta en Cadanes con música y cine asturiano

Piloña Alternativa se presentó hace unos días en Cadanes con una jornada de música y cine asturiano que con gran éxito de público. La nueva asociación, impulsada por profesionales vinculados al audiovisual, nace con la aspiración de consolidar una programación cultural independiente y continuada en el concejo.

Un debut íntimo

El programa se desarrolló en una finca privada de Cadanes y en la capilla de la localidad. El Meister, vocalista de Arizona Baby; Pablo García, conocido artísticamente como Pablo Und Destruktion, y la violinista Gala, integrante de la Orquesta Nacional, participaron en la cita. Esta última ofreció un recital en la capilla, que llegó a llenarse.

La jornada incluyó asimismo propuestas de Monolelo y Capitán Bazofia y, a las cuatro de la tarde, la proyección de cuatro cortometrajes asturianos. Dos de las obras presentadas se rodaron en Piloña y las otras dos procedían de creadores asturianos, según explicó el presidente de la entidad, Hernán Fernández.

Fernández calificó el estreno de "rotundo éxito", aunque matizó que la convocatoria buscaba deliberadamente un formato contenido: "No queríamos una aglomeración de gente, sino que la gente pudiera disfrutarlo". La intención, añadió, era que el público mantuviese una cercanía poco habitual con los músicos: "Podía estar a un metro del cantante y disfrutar la música de otra manera".

Cine y territorio

La asociación acaba de constituirse y está formada, por ahora, por Fernández, el director de cine y podcaster Miguel Ángel Muñiz y Pablo García, que colabora en la vertiente musical. "Se está sumando más gente a la asociación", señaló su presidente, que considera que el primer acto ha contribuido a dar a conocer el proyecto.

La meta principal es organizar un festival de cine en Piloña. Piloña Alternativa mantiene conversaciones con la asociación El Prial para acogerlo, si bien aún no hay fechas. La propuesta aspira a combinar el impulso al sector audiovisual del concejo con una programación accesible: "Queremos hacer un festival al que pueda venir cualquier persona y disfrutar del cine".

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El colectivo proyecta también conciertos y proyecciones itinerantes por el municipio. Para Fernández, la iniciativa no pretende competir con la oferta existente, sino ampliarla: "La idea es que haya propuestas para todo el mundo". Entre sus objetivos figura atraer visitantes y reforzar la vinculación de Piloña con el cine, un ámbito que, a su juicio, carece hoy de un festival estable en el concejo.