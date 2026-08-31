Piloña convoca su I Muestra de Cine entre el teatro de La Benéfica y los praos del concejo

Piloña celebrará del 4 al 6 de septiembre su primera Muestra de Cine, una nueva cita cultural que llevará durante tres días cine de autor, documental, música y encuentros con cineastas a distintos puntos del concejo.

Bajo el nombre de La Benefílmica, la muestra nace de la iniciativa de un grupo de vecinas y vecinos de Piloña, profesionales en activo del sector audiovisual, que se han unido para pensar y construir una programación cinematográfica desde el propio territorio. La Benéfica de Piloña impulsa y acoge el proyecto, que combinará sesiones en su teatro de L’Infiestu con proyecciones itinerantes al aire libre en diferentes pueblos del concejo.

Una de las señas de identidad de esta primera edición será precisamente sacar el cine de la sala y llevar una gran pantalla a los praos. Gracias a la colaboración con Estamos de Cine, el servicio de cine itinerante de Mucho Foco en lo Rural, habrá proyecciones nocturnas en Vegarrionda y Antrialgo, recuperando el espíritu del cine de verano y acercando el cine de autor a lugares que habitualmente no cuentan con este tipo de programación.

Tres días de cine, música y encuentros

La programación se articula como un viaje en tres etapas —“Un viaje universal”, “Un viaje herido” y “Un viaje oculto”— que recorre cuestiones como la ciencia, la creación contemporánea, la memoria histórica, el territorio y las historias que permanecen fuera de la mirada.

La muestra arrancará el viernes 4 de septiembre en La Benéfica con "Bromo", proyecto de electrónica audiovisual formado por la artista sonora y vecina de Piloña Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer. Presentarán "CRISPR the pattern of life", una propuesta de música experimental y arte generativo que estará acompañada de una proyección sorpresa. Por la noche, la gran pantalla se trasladará al prau La Meredal de Vegarrionda con "La partitura del cosmos" (Juanma V. Betancort, 2025), documental protagonizado por la pionera de la música electrónica Suzanne Ciani que explora la transformación de las vibraciones de estrellas y galaxias en música.

Estreno de la película "La marsellesa de los borrachos". / Ángel González

El sábado 5 la programación girará en torno a la memoria histórica. En La Benéfica se proyectará "Luna", del cineasta asturiano Pablo Casanueva, que reconstruye la memoria de sus antepasados represaliados durante la dictadura franquista. Por la noche, el cine viajará al prau El Pielgu de Antrialgo con "La marsellesa de los borrachos", de Pablo Gil Rituerto, un recorrido por las canciones populares de resistencia recogidas en el norte de España durante la dictadura. La sesión comenzará con música en directo del Coro Minero de Turón.

El domingo 6, la última jornada comenzará con "Sueños y pan", ópera prima de Luis “Soto” Muñoz, y finalizará con "Cristina García Rodero: La mirada oculta", retrato de una de las grandes fotógrafas españolas dirigido por Carlota Nelson. La directora y Tomás Ybarra, director de fotografía; ambos piloñeses de adopción, participarán en el encuentro posterior con el público.

Las proyecciones estarán acompañadas por buena parte de sus directores, artistas y profesionales participantes, haciendo de la muestra también un espacio de conversación entre público y creadores.

Una muestra que se extiende por el concejo

La I Muestra de Cine de Piloña se completa con actividades en otros puntos del concejo. El 1 de septiembre, en colaboración con la Asamblea de Piloña de Salvemos Peñamayor, se proyectará al aire libre en el Área Recreativa de La Cueva "Hija de la laguna" (Ernesto Cabellos, 2015), documental sobre la defensa de una laguna de los Andes peruanos frente a un proyecto de minería de oro.

El sábado 5 por la mañana, el Antiguo Balneario de Borines acogerá, en colaboración con Borines Manantial de Cultura, una sesión especial de cortometrajes dirigidos por piloñeses con "Nana Dee", "Cases" e "IUS del tiempo", además de una visita a la exposición y mercado de arte Artistes Benéficos.

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Todas las sesiones funcionarán mediante taquilla inversa, de manera que cada persona podrá aportar lo que considere justo o pueda permitirse. En las proyecciones al aire libre de Vegarrionda y Antrialgo, el público deberá llevar además su propia silla, recuperando así el ambiente de las tradicionales noches de cine de verano en los pueblos.