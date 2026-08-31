Los "reyes" del Urriellu, Eneko e Íker Pou, pregoneros del Certamen del cabrales: "Los asturianos nos quieren tanto como les queremos nosotros a ellos"

Si hace apenas unos meses los hermanos alaveses Eneko e Íker Pou recibían el prestigioso premio "Naranjo de Bulnes" en Oviedo, ahora han sido agasajados nuevamente en Asturias, al haber sido los pregoneros del queso de Cabrales, uno de los más prestigiosos del mundo.

La vinculación de los Pou con Cabrales y con Asturias viene de muy atrás, concretamente desde que a principios de los años noventa empezaron a visitar el Picu Urriellu, la montaña más emblemática de España, donde han ﬁrmado algunas de las mejores vías de su carrera, sirva de ejemplo la mítica "Orbayu".

Íker y Eneko Pou eciben una placa de recuerdo de manos del alcalde de Cabrales, Jose Sánchez. / Cedida

Los "reyes" del Urriellu, rodeados de caras conocidas y de amigos, y en un evento que toma relevancia año tras año, han recibido con cariño la ovación del público tras su pregón. "Ha sido muy emocionante comprobar algo que, por otra parte, ya sabíamos: Los asturianos nos quieren tanto como les queremos nosotros a ellos. En ningún lugar hemos recibido tanto reconocimiento como en esta tierra milenaria que siempre hemos considerado nuestra segunda casa. Y poder representar a su 'quesu', algo tan arraigado en su cultura y su tradición, nos enorgullece", apuntaron los escaladores vitorianos.

Pregón del "Quesu Cabrales"

Buenas días.

Lo primero muchas gracias a todos, a la corporación municipal y a los habitantes del conceyu de Cabrales, porque es un auténtico honor que se nos haya nombrado en este 2026 pregoneros de vuestro queso, uno de los más famosos del mundo.

Ha sido en estos valles y en estas montañas donde los hermanos Pou, con dedicación y esfuerzo, hemos labrado gran parte de nuestra carrera, siempre reconocida por una tierra que ambos hemos sentido como nuestra segunda casa, tanto que en ningún lugar hemos recibido el nivel de reconocimientos que nos habéis dado aquí.

Desde que en aquel lejano verano de 1.992, llegamos a Arenas en autobús desde Vitoria, con trasbordos en Bilbao, Santander y Unquera, nos quedamos enamorados de este lugar: De sus paisajes, de su gente dura y amable, de sus tradiciones, de su queso, y por su puesto de sus montañas, especialmente del Picu Urriellu.

En esta montaña que para alcanzarla has de escalar por cualquiera de sus cuatro caras, y que rivaliza con los picos más famosos, difíciles y bonitos del mundo, hemos escrito algunas de las páginas más importantes de nuestra carrera.

Los hermanos Pou con el Urriellu al fondo en una imagen de archivo. / Cedida

Nos viene a la mente la primera escalada en libre y en el día del "El Pilar del Cantábrico" en 1.997, que fue el pistoletazo de salida a nuestra trayectoria; la primera en libre a "Zunbeltz" en 2.003, dentro del proyecto "7 Paredes 7 Continentes", actividad que no se ha vuelto a repetir veintitrés años después; nuestra primera apertura en el Picu con "Lurgorri" en 2006; y, por supuesto, la apertura y primera en libre a "Orbayu", ascensión que año tras año ha atraído a los mejores escaladores del panorama internacional; sin olvidarnos de la peligrosa liberación de "Marejada Fuerza 6" en 2.016.

Pero mucho más importante que todo eso ha sido ese lazo afectuoso que siempre hemos mantenido con este precioso lugar. Los San Pedros y San Juanes de Arenas, donde tan bien lo hemos pasado, y que siempre recordamos el tercer y cuarto ﬁn de semana de junio allí donde nos encontremos; esa relación tan especial con la familia Carrera-Mestas, con su madre Carmina que ya no está entre nosotros, pero que tan bien nos cuidó, con Pepe, uno de los fundadores de la denominación de origen de este queso milenario y de la ﬁesta que celebramos hoy, periodista incansable que vivió la época dorada de las ascensiones al Urriellu, y que siempre se ha tomado su tiempo para revivirlas con nosotros; la familia Garmilla-Etxeandia con Manolo y Asun a la cabeza; Julio y Nidia; Borja, Melín y Javi; Tomás Fernández con aquellos años maravillosos en el refugio de la Vega de Urriellu, y todos aquellos habitantes de este lugar que durante años nos han hecho sentir su amistad y su cariño.

Cada vez que pensamos en vuestro queso nos viene a la mente las paradas que hacíamos en La Terenosa, camino de nuestra montaña más querida, para comprarle el "Quesu Cabrales" a Rosa, aquella abuelita tan cabraliega, tan asturiana y tan entrañable, porque por encima de las escaladas, siempre ha estado esa tradición ancestral que los pastores en sus cuevas han sabido mantener durante años. ¡Por todo ello, gracias!

¡Viva Cabrales!

¡Viva su quesu!

¡Puxa Asturies!

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