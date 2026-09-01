El campamento urbano de Llanes cierra su edición de verano con una fiesta "MasterChef" y sin pantallas

El XX Campamento Urbano Municipal de Verano de Llanes ha puesto fin a su última quincena con una celebración que convirtió el recinto en un improvisado plató de televisión culinaria. La fiesta "MasterChef Llanes", ha servido como broche final a una edición que ha mantenido como seña de identidad su compromiso con el ocio libre de dispositivos electrónicos.

Durante los meses estivales, la iniciativa municipal ha ofrecido a los niños y niñas del concejo un programa de actividades que combinó manualidades, deportes, juegos cooperativos, salidas por el entorno natural, playa, piscina y fiestas temáticas. El campamento, que se desarrolló en un entorno sin pantallas, contó con la participación de decenas de menores que han podido disfrutar de alternativas de ocio saludable en plenas vacaciones escolares.

Conciliación laboral y familiar

La organización ha señalado que entre los objetivos fundamentales de esta actividad estuvo facilitar la conciliación laboral y familiar durante los periodos sin clase, además de proporcionar a los participantes opciones para aprovechar su tiempo de ocio de manera constructiva. El programa, que se ha venido desarrollando a lo largo de todo el verano, ha ido rotando en turnos quincenales para dar cabida al mayor número posible de familias.

El último turno, que ha concluido con la fiesta gastronómica, ha supuesto el cierre de una edición que ha contado con la implicación de diversas entidades y servicios municipales. La Casa de Cultura de Llanes, la piscina municipal, el polideportivo, la empresa de limpieza viaria y el personal de limpieza interior han colaborado en el desarrollo del campamento, junto a la dirección del Colegio Peña Tú y las concejalías de Educación, Deportes y Obras.

Agradecimientos

La empresa Cometa Verde fue la encargada de desarrollar el programa, mientras que el equipo de monitores ha sido el responsable directo del trabajo cotidiano con los menores. Desde la organización han trasladado su agradecimiento a todas las personas y entidades implicadas, así como a las familias por su confianza en el programa municipal y por las aportaciones recibidas a lo largo de la edición.

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El campamento urbano, que alcanzó su vigésima edición, se ha consolidado como un recurso estival en el concejo, ofreciendo a las familias una alternativa para los meses de verano que combina la atención infantil con actividades que fomentan la socialización y el contacto con el entorno. La ausencia de pantallas, uno de los rasgos distintivos del programa, responde a la apuesta por un ocio que priorice la interacción directa y las experiencias compartidas frente al consumo pasivo de contenidos digitales.