Cangas de Onís invirtió más de 200.000 euros en desde 2023 en defensa contra incendios: "La prevención y el mantenimiento son fundamentales"

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha invertido más de 200.000 euros en actuaciones de defensa contra incendios en los tres años anteriores. Tras las actuaciones ya ejecutadas, quedan 84.980,41 euros para esta anualidad, que permitirán dar continuidad a los trabajos contemplados en el convenio de defensa contra incendios con el Gobierno del Principado.

Representantes municipales y autonómicos celebraron días atrás una reunión conjunta de seguimiento del convenio, mediante el que el Gobierno del Principado había concedido al municipio una subvención total de 293.461,80 euros para cuatro anualidades las correspondientes a 2023, 2024, 2025 y 2026.

Actuaciones ya ejecutadas

Durante la reunión se analizó el grado de ejecución de las actuaciones desarrolladas hasta el momento y la planificación de los trabajos que continuarán realizándose durante este año. En las anualidades de 2023, 2024 y 2025 se ejecutaron actuaciones por un total de 208.481,39 euros, lo que supone aproximadamente el 71 por ciento de la subvención autonómica concedida. El desglose por años revela que la inversión realizada ascendió a 77.727,49 euros en el año 2023, 63.407,57 euros en 2024 y los 67.346,33 euros restantes en 2025.

Las actuaciones desarrolladas incluyen principalmente trabajos de creación y mantenimiento de fajas de defensa contra incendios, mejora de infraestructuras preventivas y asistencia técnica, acciones que contribuyen a mejorar la protección y conservación de las zonas rurales y forestales del concejo.

Diálogo con los vecinos

Dentro de esta línea de prevención, representantes municipales también mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona de Cangas Norte, Peruyes, Triongu, Coviella y Les Rozes, con el objetivo de analizar conjuntamente las necesidades de esas zonas y seguir avanzando en las medidas de prevención frente a los incendios.

Desde el Ayuntamiento se considera "fundamental" mantener "una comunicación directa y permanente con los vecinos, escuchar a quienes conocen el territorio y coordinar las actuaciones para que las medidas preventivas respondan a las necesidades reales de cada zona", apuntó el alcalde, José Manuel González Castro (PP). "El diálogo, la comunicación, la coordinación y el trabajo conjunto entre vecinos y administraciones son esenciales para anticiparnos a los problemas, mejorar la prevención y proteger nuestros pueblos y nuestros montes", subrayó el Regidor.

Política coordinada

El equipo de gobierno ha valorado "muy positivamente" la colaboración en esta materia con el Principado de Asturias y la continuidad de este programa, así como la implicación de los vecinos, que permite desarrollar "una política sostenida y coordinada de prevención frente a los incendios forestales".

Noticias relacionadas

"La inversión resulta especialmente importante en un concejo con una amplia superficie rural y forestal, donde la prevención y el mantenimiento del territorio son fundamentales para reducir el riesgo de incendios, proteger los núcleos rurales y conservar el patrimonio natural", ha concluido el Alcalde.