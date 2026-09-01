La Cofradía de Pescadores de Llanes, Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, reclama relevo generacional para garantizar ocho siglos de historia: "Sería muy triste que acabara en quince años"

"Este premio es para todas las cofradías de pescadores de Asturias que se lo merecen, porque somos un sector con muchas dificultades y que necesita relevo generacional", ha declarado Ángel Batalla, patrón mayor de la Cofradía de Santa Ana, al enterarse de la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. La noticia le pilló faenando a diez millas de la costa con su barco "Sandra María". A juicio de Batalla, "sería muy triste que una historia de ocho siglos acabara en quince años".

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha subrayado que el galardón de la Fundación Princesa de Asturias "pone en el punto de mira" a un sector que "necesita que abordemos sus problemas". De cara a la visita de los Reyes de España en el próximo mes de octubre, para entregar el premio, Riestra expresó sus deseos de "mostrarles un pueblo pesquero" y de qué los miembros de la Familia Real "se sientan como en casa".

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Rafael Felgueres, secretario de la Cofradía, destacó y agradeció "el apoyo de las instituciones" de Llanes, y quiso compartir la distinción "con todo el sector pesquero artesanal de Llanes, Asturias y España".