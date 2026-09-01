Diego Menéndez, campeón de trail running: “Cuando disfrutas, los resultados vienen solos”

Diego Menéndez no llegó a la carrera de montaña por una epifanía, ni por una moda. Llegó por el camino largo, que suele ser el más duradero: empezó a correr en edad escolar, se especializó en atletismo, en la pista y en el cross, y fue después de la pandemia cuando comenzó a probar el trail running que al principio era una opción más y que hoy, ya es el centro de su vida deportiva. En esa transición hubo intuición, pero también realismo. Él mismo reconoce que el trail le ofrecía más ayudas, una estructura profesional y la posibilidad de entrar en un circuito en crecimiento, hasta el punto de convertirlo en su trabajo.

Ahora, con 25 años, el asturiano atraviesa el momento más brillante de su carrera. En marzo se proclamó campeón de España de trail running en Caldas de Reis, donde firmó el mejor resultado nacional de su trayectoria, y hace unas semanas regresó del Europeo de Off-Road con una medalla de bronce por equipos con la selección española. En la prueba continental terminó decimoquinto en una carrera de 52 kilómetros y 2.450 metros de desnivel positivo, dentro de un combinado español que solo quedó por detrás de Francia y Polonia. Visto desde fuera, parece la historia limpia de una progresión natural. Escuchado desde dentro, se parece mucho más a una historia de paciencia.

La lesión y las dudas

A finales del año pasado, cuando todavía estaba vinculado a una marca con la que había competido durante dos temporadas, Menéndez sufrió una lesión grave. El parón fue largo: casi tres meses de trabajo sin impacto, sin correr, sin esa rutina que ordena la cabeza de un fondista y que da sentido a los días cuando todo gira en torno a un objetivo. "Siempre que te lesionas piensas que mañana ya vas a estar bien y vas a empezar a correr, pero las prisas son malas", explica, en una conclusión que solo sale de alguien que ha aprendido a conocerse, cuando el cuerpo le ha obligado a detenerse.

En ese tiempo entendió dos cosas. La primera, que recuperarse también exige disciplina. La segunda, que para volver hay que saber apartar la cabeza de aquello mismo que más se desea. "He aprendido que hay que ser cauto y respetar los tiempos de recuperación", dice. Y añade otra idea menos visible, pero seguramente más decisiva: en una lesión hay que "rodearse de los tuyos y pensar en otras cosas que no sean correr". Ahí aparece el deportista, pero también la persona. Porque en esos meses no solo dudó de su estado físico; también se preguntó si compensaban tantos sacrificios, los dolores, tanta renuncia cotidiana para perseguir resultados que nunca están garantizados. La respuesta llegó al retomar los entrenamientos: volver a correr, volver a encontrarse bien y comprobar que las piernas todavía tenían mucho que decir.

El oficio de sufrir

Si algo transmite Diego Menéndez cuando habla de su deporte es que el trail no se gana con fogonazos, sino con continuidad. Viene del atletismo, de carreras más rápidas y más previsibles, y durante un tiempo tuvo que aprender que en la montaña no sirve salir mandando solo porque uno se sienta fuerte. "No por ir primero al principio vas a ganar; hay que pasar por unos procesos y unas adaptaciones", resume. Esa adaptación ha sido técnica, física y mental. Ahora dice conocerse muy bien, saber hasta dónde puede llegar, cuáles son sus ritmos y cómo debe correr para rendir de verdad.

Su método no tiene misterio, pero sí rigor. Entrena prácticamente todos los días, alterna carrera con bicicleta o elíptica para reducir impacto, introduce una o dos sesiones de gimnasio y organiza las cargas según el calendario, con bloques exigentes cuando prepara grandes objetivos y una reducción progresiva del volumen cuando se acerca la competición. La otra clave tiene más que ver con el carácter. "Puedes estar muy en forma, pero si el de al lado sabe sufrir más que tú, te va a ganar", afirma. En esa frase se resume buena parte de su manera de correr: competitividad, resistencia al dolor y una capacidad de esfuerzo que él mismo considera uno de sus rasgos más determinantes. No es casual que sitúe su mejor momento entre las dos y las tres horas de carrera, cuando muchos empiezan a vaciarse y él encuentra un ritmo sostenido.

Correr en casa, mirar lejos

También hay algo profundamente asturiano en su forma de contar lo que hace. Menéndez vive y entrena aquí, y sostiene que el terreno y la humedad de Asturias marcan diferencias claras respecto a otros escenarios. Por eso sintió que el Europeo le encajaba bien: el verde, la humedad y el tipo de terreno se parecían mucho más a casa que a otros lugares donde le toca competir. Esa conexión con el paisaje tiene que ver con el rendimiento, pero también con la identidad de un corredor que no habla de la montaña como escenario, sino como forma de vida. "La montaña es mi día a día y me regala momentos únicos", dice.

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Quizá por eso también su presente suena tan sereno. Este año compite como independiente, sin equipo ni contrato con marca, y lejos de sentirse más inseguro sostiene que los mejores resultados han llegado precisamente cuando decidió dejar a un lado la presión. "Los resultados de este año han llegado tras tomar la decisión de disfrutar de lo que hago", explica. A medio plazo se ve creciendo en maratón, una distancia en la que cree que todavía tiene margen de mejora. Después de todo lo vivido en unos pocos meses, su historia no parece la de un corredor que acaba de llegar, sino la de alguien que por fin ha entendido cuándo apretar, cuándo esperar y cómo convertir la paciencia en una forma de avanzar.