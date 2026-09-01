Las Escuelas y Cursos Deportivos Municipales en Cangas de Onís comienzan el 1 de octubre

El próximo 1 de octubre comenzarán las actividades de las Escuelas y Cursos Municipales en Cangas de Onís, organizadas por el Patronato Deportivo Municipal que dirige José María Prieto Moro, las cuales se dilatarán hasta el 15 de junio de 2027. Las inscripciones se podrán realizar en el Pabellón Municipal de Deportes, a partir del 15 de septiembre para la actividad de Gerontogimnasia y del 16 de septiembre para el resto de actividades.

La oferta de Escuelas Deportivas Municipales, para menores de 16 años de edad, tiene una capacidad de 330 plazas, que se reparten entre las siguientes actividades: Fútbol; Voleibol; Baloncesto; Piragüismo; Kárate; Escalada Deportiva; Patinaje y Tenis. Se puede ampliar información sobre grupos y horarios en el siguiente enlace: https://www.cangasdeonis.es/actividades.

En cuanto a los Cursos Deportivos Municipales, para mayores de 16 años, la oferta de actividades se desarrolla a través de contratos con empresas de servicios deportivos y mediante monitores del propio Patronato Deportivo Municipal, alcanzando una capacidad de 330 plazas, que se distribuyen entre las siguientes disciplinas: Cross Training; Cross Dance; Gimnasio Máquinas; Multi Class; Ciclo Indoor; Ciclo Indoor Intens-Combi; Pilates; Gerontogimnasia; Gimnasia Funcional; Escalada Deportiva y Aprende a Entrenar.

La oferta de Cursos Deportivos Municipales se incrementa en 50 plazas más, respecto a la pasada temporada, gracias a la creación de nuevos grupos en las actividades más demandadas, como son Gerontogimnasia y Cross Dance, así como también gracias a la creación de la nueva actividad de Ciclo Indoor Intens-Combi.

Inscripciones

Las inscripciones se abrirán de forma escalonada, por actividades, de la siguiente forma: Gerontogimnasia, a partir del martes, 15 de septiembre, a las 8.30 horas, en el polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz (accediendo por el portón de la pista, junto a Pump Track); en tanto, para el resto de Cursos Deportivos, el plazo será desde el 16 de septiembre, igualmente a las 8.30 horas.

Las inscripciones se irán recogiendo y asignando plaza por riguroso orden de entrega en recepción del pabellón polideportivo. Eso sí, se podrán entregar un máximo de 3 inscripciones de cada vez (incluso de otras personas); una vez entregadas, se podrá volver al final de la fila (si la hubiera), para presentar más inscripciones (máximo 3 de cada vez). En caso de inscripciones del núcleo familiar (padres, hijos, abuelos) se podrán entregar todas las inscripciones del núcleo familiar, al mismo tiempo (pero no otras ajenas al núcleo familiar).

Las hojas de inscripción se podrán recoger previamente, a partir del 1 de septiembre, en el Pabellón Municipal de Deportes, o en la web https://www.cangasdeonis.es/descargas-de-interes . Además, se entregarán con la cara A (datos personales y actividad) rellenada y firmada, pudiendo rellenar la cara B (datos bancarios) más adelante (o adjuntar el “certificado de titularidad” de la cuenta en la que se va a domiciliar el pago).

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Asimismo, arrancará la temporada de las Escuelas Deportivas de Clubes, que cuentan con colaboración municipal, añadiendo a la oferta municipal las siguientes actividades: atletismo, tiro con arco, boxeo y gimnasia rítmica.