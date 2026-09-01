"Hoy es un día muy feliz para Llanes", destaca el alcalde, Enrique Riestra, tras conocer la concesión del premio Pueblo ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores "Santa Ana"

"Hoy es un día muy feliz para Llanes", ha señalado el alcalde local, Enrique Riestra, tras conocer la concesión del premio Pueblo ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes. El Regidor ha destacado que el premio es "más que merecido" y reconoce el "trabajo ejemplar" de la Cofradía llanisca.

Riestra considera que el premio supone también "un guiño" a todas las cofradías y a un gremio "con importantes problemas". "Ojalá este galardón ponga el foco en el sector y visibilice su importante labor", ha expuesto el Alcalde.

"Muchos llaniscos están hoy muy contentos por este premio, que además pone también en el foco al concejo y que demuestra que Llanes está presente en todos los ámbitos. Llanes está de moda", ha concluido Riestra.

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El galardón premia las numerosas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del océano, así como la organización de talleres de concienciación y jornadas de limpieza de playas, entre otras múltiples actividades.