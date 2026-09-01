"Hoy es un día muy feliz para Llanes", destaca el alcalde, Enrique Riestra, tras conocer la concesión del premio Pueblo ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores "Santa Ana"
"Ojalá este galardón, más que merecido, ponga el foco en ese gremio y visibilice su importante labor", señala el Regidor
"Hoy es un día muy feliz para Llanes", ha señalado el alcalde local, Enrique Riestra, tras conocer la concesión del premio Pueblo ejemplar de Asturias a la Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes. El Regidor ha destacado que el premio es "más que merecido" y reconoce el "trabajo ejemplar" de la Cofradía llanisca.
Riestra considera que el premio supone también "un guiño" a todas las cofradías y a un gremio "con importantes problemas". "Ojalá este galardón ponga el foco en el sector y visibilice su importante labor", ha expuesto el Alcalde.
"Muchos llaniscos están hoy muy contentos por este premio, que además pone también en el foco al concejo y que demuestra que Llanes está presente en todos los ámbitos. Llanes está de moda", ha concluido Riestra.
El galardón premia las numerosas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del océano, así como la organización de talleres de concienciación y jornadas de limpieza de playas, entre otras múltiples actividades.
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