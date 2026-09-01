Llanes se viste de tradición: los trajes de aldeana y porruanu, protagonistas del proyecto "Espacios efímeros" en Porrúa (Llanes)

Los trajes de aldeana y porruanu, que cada verano llenan las fiestas de los concejos del Oriente, son mucho más que un conjunto de telas y bordados. Son un símbolo colectivo e identitario, un lazo que une a quienes lo visten con una historia compartida y un territorio que se resiste a diluirse en la homogeneidad global. Bajo esa premisa, el Centro Cultural Llacin , en Porrúa (Llanes), acogerá los días 11 y 12 de septiembre una nueva edición del proyecto "Espacios efímeros", que en esta ocasión se presenta bajo el título "Vistiendo la tradición" y dedicará su programa a la indumentaria tradicional asturiana.

La cita, que forma parte de una iniciativa de cooperación transnacional impulsada por los Grupos de Desarrollo Rural Oriente de Asturias, Galicia Suroeste Eural y Limia-Arnoia, propone un formato que huye de lo convencional. No se trata de un mercado ni de un espacio de venta al uso. Quienes se acerquen al centro cultural y a sus alrededores encontrarán un gran taller abierto en el que artesanos y artesanas mostrarán en directo el gesto, la técnica y el tiempo que requiere cada oficio. El objetivo, según detalla la organización, es que el público pueda asomarse al corazón del proceso creativo, más allá del producto final.

Empleo y movimiento

La elección del tema no es casual. En los concejos del Oriente, el traje tradicional ha trascendido su dimensión material para convertirse en un mecanismo de cohesión social y en un recurso económico de primer orden. La confección de indumentaria, tanto para la venta como para el alquiler, se ha consolidado como una actividad que genera empleo y movimiento en la comarca, especialmente en el concejo de Llanes. Las jornadas pretenden precisamente ahondar en esa doble vertiente: la identitaria y la productiva, y explorar las posibilidades de desarrollo que este fenómeno sociocultural puede ofrecer al territorio.

Traje de aldeana. / Miki López

El programa combina espacios expositivos, talleres artesanales, un área dedicada a empresas del sector y conferencias de carácter académico. Entre los talleres de demostración figuran el cardado e hilado de lana, el trabajo en telar, el bordado de pedrería sobre tela, el repicado de pañuelos de aldeana, la orfebrería del azabache, la confección de madreñas, la elaboración de corizas de cuero y la construcción de instrumentos tradicionales de percusión como tambores, panderos y panderetas. Paralelamente, se instalará un espacio expositivo con vitrinas y maniquís que mostrarán piezas de indumentaria, así como una muestra de fotografía antigua, grabado y material gráfico relacionado con la vestimenta tradicional.

Dos conferencias

El apartado divulgativo correrá a cargo de dos conferencias. La primera, prevista para la tarde del viernes, abordará la indumentaria tradicional desde el punto de vista de la antropología social. La segunda, el sábado por la mañana, se centrará en la evolución del traje desde el siglo XIX hasta la actualidad y en las perspectivas de futuro. Ambas sesiones buscan tender un puente entre el conocimiento académico y la práctica artesanal, y reunir a investigadores, productores, colectivos de etnografía y folclore, y público general en un mismo espacio de debate y reflexión.

El viernes 11, la jornada arrancará a las 19:30 con la presentación del espacio efímero a cargo de Ramón Galán Escandón, presidente de ADRIOA, junto a representantes del Ayuntamiento de Llanes y de los grupos de desarrollo rural participantes. A continuación, tendrá lugar la conferencia de apertura, y el acto concluirá con una intervención de Begoña Magali López Fernández, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural. La velada se cerrará con un pincheo asturiano amenizado con música tradicional en nuevos formatos de interpretación.

Traje de porruanu. / Miki López

Vermú asturiano

El sábado 12, la actividad comenzará a primera hora con el montaje de las estructuras efímeras. A las 11:30 se abrirá el espacio de exposición de artesanos, que permanecerá accesible hasta las 20:00. La conferencia sobre la evolución de la indumentaria está programada para las 12:00, y al término de la misma se ofrecerá un vermú asturiano con música tradicional. Por la tarde, a las 16:30, tendrá lugar un desfile o exhibición de trajes de indumentaria tradicional, seguido a las 17:30 de una muestra de baile a cargo del grupo "L'Oriente-Llacín". La jornada concluirá con el desmontaje completo de las instalaciones entre las 20:00 y las 21:00.

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"Espacios Efímeros" es una iniciativa de cooperación transnacional que busca crear nuevos modelos de activación cultural y comercial en el medio rural a través de espacios temporales, creativos y sostenibles. Además de los tres grupos españoles, el proyecto cuenta con la participación de la Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, de Portugal, que aporta su experiencia en innovación rural y en la dinamización del tejido artesanal luso. Esta será la quinta jornada del proyecto. Las anteriores se celebraron en Gondomar (Galicia), en La Benefica Línfiestu (Piloña), en Celanova (Galicia) y en Beleño (Ponga), donde el formato obtuvo una excelente acogida tanto por parte del público como del tejido artesanal local.