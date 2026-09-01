Posada de Llanes anuncia una exposición de bonsáis con 35 ejemplares de 25 especies

Posada de Llanes acogerá una vez más una exposición de bonsáis, que contará como es habitual con los ejemplares de los expertos locales Ángel Isoba, Nicolás Sotres y Ángel Toraño. Será los días 4, 5 y 6 de este mes de septiembre. También contará con la participación de reconocidos bonsaístas procedentes de Castilla y León, Cantabria, Galicia y País Vasco. Entre todos ellos reunirán unos 35 ejemplares, de 25 especies diferentes (hayas, bojes, olmos, tejos, robles, etc.), que destacan por su belleza y singularidad.

Este arte está considerado como una expresión de la armonía entre el cielo y la tierra, entre hombres y naturaleza, basada en un principio sencillo y cuatro elementos: simplicidad, armonía, equilibrio y asimetría. El bonsái está considerado como una abstracción de la naturaleza y, por tanto, una creación artística.

Los árboles en miniatura se cultivan en macetas, donde han sido modelados pacientemente durante años mediante técnicas de poda, alambrado y trasplante. Una exposición de bonsáis es una galería de arte vivo donde cada árbol busca evocar la grandeza y la vejez de un árbol en la naturaleza, donde se valora y evalúa la forma del tronco, la distribución de las ramas y la salud de las hojas. El objetivo es que parezca un árbol anciano y majestuoso, pero a escala reducida. Los bonsáis han de presentarse en recipientes (maceta/suiban), que armonicen con el árbol en color, forma y tamaño. Se suelen acompañar de una planta de acento (kusamono), que representa la estación del año y, a veces, de un pergamino pintado (kakemono), para crear una escena equilibrada.

Todas las personas interesadas en este arte milenario podrán resolver sus dudas y preguntar "in situ" a alguno de los expertos. También, y como suele ser preceptivo en este tipo de exhibiciones, habrá un mercadillo especializado.

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La exposición abrirá de acuerdo con el siguiente horario: viernes y sábado de 10 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Domingo de 10:00 a 14:00 horas.