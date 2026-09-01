El Principado protagoniza actuaciones de conservación de la biodiversidad en hábitats de gran valor ambiental en La Caballar, en los Picos de Europa
Los trabajos han supuesto una inversión superior a los 43.000 euros procedentes de fondos europeos
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha ejecutado actuaciones de conservación de la biodiversidad en La Caballar, un enclave de alta montaña cercano a Sotres que forma parte del parque nacional de los Picos de Europa. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y el alcalde de Cabrales, Jose Sánchez, han visitado hoy las obras realizadas.
Entre otras actuaciones se han realizado desbroces para rehabilitar más de tres hectáreas de pastizales de altura, hábitats de gran valor ambiental que se encuentran en regresión, debido al descenso progresivo de la actividad ganadera extensiva tradicional. La restauración hidrológico-forestal y la recuperación de hábitats han mejorado las condiciones ecológicas del espacio y favorecido la recuperación de la vegetación propia del entorno.
Los trabajos han supuesto una inversión de más de 43.000 euros y se enmarcan en el convenio suscrito con el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) para la conservación de la biodiversidad y la mejora de su gestión en el parque, financiado con fondos NextGenerationEU. En conjunto, las actuaciones desarrolladas en este sector han supuesto una inversión cercana a 78.000 euros.
Espacios de gran interés
Estas actuaciones contribuyen a mantener espacios abiertos de gran interés para la biodiversidad y a evitar una excesiva matorralización del territorio. A ellos hay que sumar la reposición y mejora de la manga ganadera de La Caballar, realizada el pasado año, también con fondos europeos. Esta infraestructura facilita el manejo del ganado en los puertos de montaña y refuerza la viabilidad de la ganadería extensiva, una actividad esencial para la conservación de estos paisajes.
Villar ha destacado que la recuperación de hábitats, el apoyo a la actividad ganadera tradicional y la prevención de incendios forestales forman parte de una misma estrategia de gestión sostenible del territorio, que contribuye a conservar la biodiversidad, reducir la acumulación de combustible vegetal y mantener vivos los usos que históricamente han modelado los paisajes de los Picos de Europa.
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