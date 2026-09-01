Turismo de lujo: diez años de Puebloastur, el cinco estrellas escondido en el Sueve que entró en la lista Forbes

Hace 16 años, el empresario que ahora es propietario del Grupo Nature, Tomás Álvarez Aja, subió al Fitu por primera vez y comió en lo que por aquellos tiempos aun era el Halcón Palace de Cofiño (Parres). Aquel día mientras estaba en la mesa, dijo que iba a "poner un hotel de cinco estrellas" en ese mismo lugar. No se equivocaba. Ahora, en 2026, esa idea ya cumple diez años convertida en Puebloastur, el cual se ha convertido en el primer establecimiento asturiano en ser seleccionado por la prestigiosa Forbes Travel Guide.

En el corazón de la comarca del Sueve, con una vista privilegiada del concejo de Parres, se encuentra Cofiño, que entre las casas de sus menos de 100 habitantes alberga un hotel de absoluto lujo rural. "Buscamos dar experiencias exclusivas que no se puedan encontrar en ningún otro lugar, pero siempre colaborando con personas de la comarca de los Picos de Europa", expresa Álvarez Aja sobre la trayectoria del hotel.

Turismo de lujo

La iniciativa cumple una década apostando por un turismo de lujo que será "el futuro del sector en Asturias", y que por eso mismo, atrae a clientes desde todas partes de mundo: "Dada la inclusión en la lista Forbes en Estados Unidos, se trata de una ventana que Asturias debe de explotar. Nosotros tenemos gente que viene desde Nueva York hasta aquí para celebrar su boda", añade Álvarez Aja.

Diez años de Puebloastur, el cinco estrellas escondido en el Sueve que entró en la lista Forbes. / N. B.

Una de las personas que pusieron las primeras piedras del hotel cuando aún era pequeña, fue Begoña Álvarez, hija de Tomás y actual directora de comercialización del Grupo Nature. Aquel primer paso lo hizo "vestida de asturiana junto a sus hermanos", pero ahora ya entiende "muchas cosas que antes no comprendía" al lado de su padre. “Estos reconocimientos nos posiciona en el mapa internacional de lujo en España y en Asturias. Ahora nuestro principal cliente es el turismo norteamericano o británico".

Una apuesta por el arte

La experiencia Pueblo Astur no se reduce a lo hostelero, sino que se expande al arte y la cultura. Es por esto que el Grupo Nature decora el lugar con varias obras, como el imponente "Newton" de Salvador Dalí, (en Cofiño se le conoce como "El Negrón"), que representa el equilibrio mediante partes de hombre y mujer. Además, durante el acto también se entregaron los premios del certamen Arteastur, cuyas obras ganadoras están expuestas dentro del local. El primer precio se lo llevó el pintor vasco Juan Alonso con "Cuera" y el segundo el escultor gijonés Gonzalo García con "Uvín".

Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón; José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís; Gerardo Fabián, alcalde de Cabranes; Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa; Tomás Álvarez Aja; la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo; Begoña Álvarez; Juan Cofiño, presidente de la Junta del Principado; Emilio García Longo, alcalde de Parres; María Calvo, presidenta de FADE, y José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España. / Nacho Blanco

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias Gimena Llamedo, natural de Arriondas, también expresó su agradecimiento al Hotel Puebloastur por "haber apostado por el entorno rural hace 10 años y por representar lo mejor del turismo asturiano, la autenticidad". Además, añadió que este tipo de establecimientos de "gran lujo", también ayudan "al Gobierno de Asturias a conseguir objetivos clave como la desestacionalización del turismo y la atracción de clientes internacionales".

Valor añadido

Este reconocimiento llega en un momento en que la región ha incrementado en un 11,31% el turismo extranjero en el Principado respecto a los datos de julio del año pasado, lo que hace que Asturias sea "la región que más crece de la España verde". Llamedo también anunció que en los próximos premios de Asturias Paraíso Natural celebrados en Avilés, se premiará a Puebloastur y al Palacio de Nevares en la categoría de innovación, gracias al "valor añadido" que aportan al turismo asturiano.

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Por último, el alcalde de Parres Emilio García Longo también destacó el esfuerzo y dedicación que se tuvo en "aquella idea de hace 16 años" y agradeció a los artistas premiados por que sus obras son "un regalo para el patrimonio de nuestra comunidad".