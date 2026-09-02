Cangas de Onís destina 53.000 euros a ayudas a entidades locales en los Presupuestos de este año: "Reforzamos nuestro compromiso social"

"El Ayuntamiento de Cangas de Onís continúa reforzando su compromiso con las personas y con el tejido asociativo del municipio a través de los Presupuestos Municipales de 2026, que contemplan una importante partida destinada a apoyar a entidades que desarrollan una labor esencial en el ámbito social y asistencial", ha señalado el equipo de gobierno, que encabeza José Manuel González Castro (PP).

Las cuentas municipales incluyen, en concreto, una subvención de 30.000 euros para la Fundación Camila Beceña, que gestiona la residencia-hogar del mismo nombre; 15.000 euros para Emburria Asociación Personas con Diversidad Funcional; 4.000 euros para Cruz Roja, y 4.000 euros para Cáritas, consolidando así "el respaldo del Consistorio a organizaciones que trabajan diariamente con los colectivos más vulnerables y contribuyen a mejorar la calidad de vida de numerosos vecinos".

"Apuesta por las personas"

El equipo de gobierno destaca que estos presupuestos "no solo reflejan una apuesta por las inversiones y el desarrollo del municipio, sino también por las personas". En este sentido, subraya que un Ayuntamiento debe ser "capaz de atender las necesidades de quienes más lo necesitan y de apoyar a las entidades que, con su trabajo diario, hacen de Cangas de Onís un concejo más solidario, cohesionado e inclusivo".

José Manuel González Castro apunta que estas ayudas son "una muestra de nuestro compromiso con las personas. Creemos que el progreso de un municipio no solo se mide por las infraestructuras que construye, sino también por la capacidad de cuidar de quienes más apoyo necesitan y de fortalecer el tejido asociativo que desarrolla una labor imprescindible".

"Inversión en bienestar"

El Gobierno municipal considera que estas aportaciones representan "una inversión en bienestar, igualdad de oportunidades y cohesión social, y reafirman la voluntad de seguir trabajando de la mano de las asociaciones y entidades del concejo".

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Con estas medidas, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma "su compromiso con una gestión útil, cercana y centrada en las personas, convencido de que seguir apoyando a quienes más lo necesitan es también una forma de seguir haciendo crecer Cangas de Onís".