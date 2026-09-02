Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

La construcción de un nuevo pantalán para la flota pesquera del puerto de Llastres costará 281.000 euros

La nueva estructura flotante, que se habilitará en cuatro meses, albergará hasta 17 embarcaciones

El puerto de Llastres.

El puerto de Llastres. / Principado de Asturias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llastres (Colunga)

El Gobierno de Asturias ha iniciado los trabajos para la construcción de un nuevo pantalán destinado a la flota pesquera en el puerto de Llastres, en el municipio de Colunga. Esta obra tiene un costo de 281.443 euros y un tiempo estimado de ejecución de cuatro meses. La inversión se suma a los 4,7 millones de euros, cofinanciados por fondos Feder, destinados por el Principado para mejorar la seguridad y las instalaciones portuarias.

Los trabajos comenzaron esta semana comenzaron con el traslado de materiales necesarios para la construcción de la plataforma flotante. Posteriormente, buzos especializados realizarán el corte y la retirada de los antiguos pilotes del pantalán anterior. Una vez completado este proceso, se procederá a la instalación de los nuevos pilotes y al ensamblaje final de la nueva estructura.

Noticias relacionadas

La reconstrucción del pantalán para la flota pesquera se llevará a cabo tras la remoción de la plataforma provisional utilizada para la carga de 378 bloques de refuerzo. El nuevo pantalán se situará en la misma ubicación que el anterior, en la parte más interna de la dársena, y será capaz de albergar hasta 17 embarcaciones pesqueras, de entre 14 y 6 metros de eslora. El acceso al pantalán se realizará mediante una pasarela móvil de 16 metros, construida con una estructura de aluminio marino y un pavimento de madera sintética.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  4. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de funda nórdica y almohadas de lino y algodón más baratos del mercado: tacto suave y acogedor
  7. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  8. Ivanka Peláez dejó su trabajo de 25 años en una asesoría para tomar el relevo de sus padres en una heladería artesanal de un pueblo de Tineo: 'Me daba mucha pena que desapareciera, lucharon mucho por ello

La construcción de un nuevo pantalán para la flota pesquera del puerto de Llastres costará 281.000 euros

La construcción de un nuevo pantalán para la flota pesquera del puerto de Llastres costará 281.000 euros

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano

Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano

Muere Jean-Paul Rappeneau, el director de Cyrano de Bergerac

Muere Jean-Paul Rappeneau, el director de Cyrano de Bergerac

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda para muebles de exterior más barata y grande del mercado: protección ideal contra la suciedad, las hojas, la humedad y la radiación solar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la funda para muebles de exterior más barata y grande del mercado: protección ideal contra la suciedad, las hojas, la humedad y la radiación solar

El nuevo radar instalado en la A-66 que coge por sorpresa a los conductores en Asturias: multas de 100 a 600 euros

El nuevo radar instalado en la A-66 que coge por sorpresa a los conductores en Asturias: multas de 100 a 600 euros

Naturaleza, historia y patrimonio en un recorrido por Riosa: la ruta circular a mina Esperanza

Naturaleza, historia y patrimonio en un recorrido por Riosa: la ruta circular a mina Esperanza
Tracking Pixel Contents