La construcción de un nuevo pantalán para la flota pesquera del puerto de Llastres costará 281.000 euros
La nueva estructura flotante, que se habilitará en cuatro meses, albergará hasta 17 embarcaciones
El Gobierno de Asturias ha iniciado los trabajos para la construcción de un nuevo pantalán destinado a la flota pesquera en el puerto de Llastres, en el municipio de Colunga. Esta obra tiene un costo de 281.443 euros y un tiempo estimado de ejecución de cuatro meses. La inversión se suma a los 4,7 millones de euros, cofinanciados por fondos Feder, destinados por el Principado para mejorar la seguridad y las instalaciones portuarias.
Los trabajos comenzaron esta semana comenzaron con el traslado de materiales necesarios para la construcción de la plataforma flotante. Posteriormente, buzos especializados realizarán el corte y la retirada de los antiguos pilotes del pantalán anterior. Una vez completado este proceso, se procederá a la instalación de los nuevos pilotes y al ensamblaje final de la nueva estructura.
La reconstrucción del pantalán para la flota pesquera se llevará a cabo tras la remoción de la plataforma provisional utilizada para la carga de 378 bloques de refuerzo. El nuevo pantalán se situará en la misma ubicación que el anterior, en la parte más interna de la dársena, y será capaz de albergar hasta 17 embarcaciones pesqueras, de entre 14 y 6 metros de eslora. El acceso al pantalán se realizará mediante una pasarela móvil de 16 metros, construida con una estructura de aluminio marino y un pavimento de madera sintética.
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