"No lo esperábamos en absoluto, aún estamos en shock", señalan en la Cofradía de Pescadores de Llanes tras ganar el premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias"

A las seis de la tarde, en la Cofradía de Pescadores Santa Ana, de Llanes, todavía caía hielo sobre el pescado rulado. Era la tarea de cada final de jornada, el último cuidado antes de que la mercancía emprendiera camino hacia los compradores. En la oficina, sin embargo, el día se había salido de su carril. Los teléfonos no dejaban de sonar y dos copas de champán esperaban sobre el mostrador un brindis que se resistía entre felicitación y felicitación. El puerto seguía trabajando, pero ya sabía que era feliz ganador del premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias".

La Cofradía recibió ayer el reconocimiento a un grupo humano que lleva siglos viviendo de la mar, cuidándola y tratando de contar su historia. "Todavía estamos en shock", resumía el cofrade José del Rosal. La séptima fue la vencida. La candidatura había madurado durante años, con una pausa de año y medio para recuperar aliento, reunir información y sumar proyectos. En el quinto intento hubo más expectativas. Esta vez la sorpresa fue completa. "Hoy nos levantamos muy tranquilos porque no lo esperábamos en absoluto", relataba Maiche Perela, coordinadora de actividades culturales de la Cofradía.

"¿Será algo de la IA?"

El patrón mayor, Ángel Batalla, fue el primero en enterarse. Estaba faenando cuando recibió la llamada del presidente del jurado, el empresario lácteo Francisco Rodríguez. Después telefoneó a Perela, que tampoco terminaba de creérselo. "Tuvo que pasar media hora para que lo asumiera", reconoce. Ella se encontraba tomando un aperitivo, previendo que habría una próxima oportunidad en 2027 y para empezar a pensar cómo reforzar el expediente. Pero el aperitivo acabó teniendo otro sabor. Después bajaron al puerto, donde la celebración encontró a la Cofradía en plena faena.

Vecinos celebrando la concesión del galardón junto a la rula. / Luisma Murias

El reconocimiento no se vive como una victoria particular. "No lo sentimos solo de esta cofradía: pensamos en todas las de Asturias e incluso de España", subraya Perela. El premio, precisa, también es de Llanes. Los bandos, la Escudería, el campo de golf, el Casino, el Instituto o la Escuela de Hostelería figuraron entre los apoyos a la candidatura: "Fue una unión total porque todo el mundo se sentía representado".

La Cofradía Santa Ana llega al galardón desde la pesca, pero con una actividad que va más allá de la rula. La recuperación de la capilla vinculada a la entidad constituye uno de sus proyectos más queridos. El edificio, hasta hace poco abierto solo en el Día de la Santa, ya ha sido pintado por dentro y ha recuperado parte de sus elementos. Quedan el exterior y la campana. La intención es seguir poniéndolo en valor y mantener las visitas guiadas.

Proyectos ambientales

El colectivo de pescadores también ha convertido la memoria del puerto en una tarea cultural. Edita libros y recupera biografías de marineros antiguos para que la historia de la mar llanisca no quede reducida a los nombres de las embarcaciones o a los recuerdos de quienes la vivieron. "Cada año se añadían a la candidatura las cosas que hacíamos y los premios que recibíamos, así que todo suma", señala Del Rosal.

Maiche Perela brinda por la concesión del premio. / M. T. N.

Ese trabajo se completa con talleres para escolares, limpiezas de playas y proyectos ambientales. "Es fundamental explicar a los niños y adolescentes lo que es la mar y que también se puede trabajar en tierra", defiende Perela. De una iniciativa de recogida de plásticos nació incluso "El banco de la mar", una pieza verde con forma de ola instalada en Toró para que el residuo recuperado del agua acabara convertido en lugar de descanso.

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Antes de la visita de los Reyes de España para entregar el galardón quedan muchas llamadas, reuniones y preparativos. Ayer, sin embargo, el mejor retrato de la celebración estaba en la lonja: el pescado con hielo, el trabajo pendiente y dos copas aguardando pacientemente a que el puerto pudiera, por fin, brindar.