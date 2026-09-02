Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

"Éxito total" de las concentraciones de apoyo a Ceuta en Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, según el PP

Responsables municipales estiman cerca de mil asistentes en la villa llanisca, más de 600 en la capital riosellana y unos 300 en la ciudad canguesa

"Éxito total" de las concentraciones de apoyo a Ceuta en Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, según el PP

"Éxito total" de las concentraciones de apoyo a Ceuta en Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, según el PP

Ramón Díaz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Díaz / María Terente Nicieza

Llanes / Cangas de Onís

De "éxito total" han calificado los dirigentes del PP de Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas en esas tres localidades este miércoles, que se desarrollaron sin incidentes.

Panorámica de la plaza del Ayuntamiento de Llanes diez minutos antes de la hora de inicio de la concentración en apoyo a Ceuta.

Panorámica de la plaza del Ayuntamiento de Llanes diez minutos antes de la hora de inicio de la concentración en apoyo a Ceuta. / Ramón Díaz

En Llanes, con una gran bandera de Ceuta colocada en el balcón del Ayuntamiento, fueron cerca de mil personas, según el cálculo del vicealcalde, Juan Carlos Armas (PP), las que participaron en la concentración. Se pudieron ver en la plaza del Ayuntamiento muchas banderas de España, algunas de Ceuta, y carteles en las que se leían frases como "Apoyo a Ceuta". "Gobierno dimisión" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", fueron algunas de las proclamas coreadas por la mayoría de los presentes, que también dirigieron insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Los concejales del PP de Llanes Josín Amor –izquierda– y Juan Carlos Armas colocal una bandera de Ceuta en el balcón del Ayuntamiento.

Los concejales del PP de Llanes Josín Amor –izquierda– y Juan Carlos Armas colocal una bandera de Ceuta en el balcón del Ayuntamiento. / Ramón Díaz

Un momento histórico

La concejala del PP Aurora Aguilar leyó un manifiesto de apoyo a Ceuta. Fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los presentes. "Ceuta y sus ciudadanos no solo están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos para mantener la normalidad, sino también para proteger nuestras fronteras y garantizar nuestra seguridad. Somos conscientes del momento histórico que atraviesan tanto Ceuta como España", señaló Aguilar. Entre los asistentes figuraron concejales de los dos grupos del gobierno local, Vecinos por Llanes y PP, incluido el alcalde, Enrique Riestra, aunque este, a diferencia de sus compañeros de grupo municipal, se mantuvo en un discreto segundo plano.

Algunos de los asistentes a la concentración de Cangas de Onís.

Algunos de los asistentes a la concentración de Cangas de Onís. / R. J. M. C.

"Queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: ¡No estáis solos! Sois una parte irrenunciable de nuestro país por derecho, por voluntad democrática y por vuestro compromiso con la Constitución", prosiguió la edil, que manifestó el rechazo a "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento" y el apoyo a "los derechos humanos y la dignidad de las personas". Finalizó con un grito: "¡Ceuta somos todos!".

Aplausos al manifiesto

En Ribadesella fueron más de 600 personas las que participaron en la concentración, según fuentes municipales. El alcalde, Paulo García (PP), leyó un manifiesto de apoyo a Ceuta y sus habitantes. "Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando se cuestiona Ceuta se cuestiona España", señaló el Regidor, interrumpido en varias ocasiones por aplausos de los presentes. Asistió a la concentración el único concejal de Vox en la Corporación, Juanjo Merino.

Noticias relacionadas

Algunos de los asistentes a la concentración en Ribadesella.

Algunos de los asistentes a la concentración en Ribadesella. / L. M.

En Cangas de Onís, el alcalde, José Manuel González Castro (PP), manifestó el apoyo del concejo a Ceuta y agradeció a los aproximadamente 300 vecinos su presencia. La concejala de Cultura, Blanca Bueno, leyó el manifiesto de la Federación Española de municipios y Provinci (FEMP). Tras los aplausos al final del manifiesto, uno de los vecinos más exaltados intentó alentar a los asistentes a corear un insulto contra Pedro Sánchez, pero no encontró demasiados seguidores y varios de los presentes le recriminaron su actitud: "No estamos aquí para esto". Asistió a la concentración el único concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca. No se dejó ver ningún concejal socialista.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  3. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  7. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina

Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta

Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta

Momentos de tensión, cortes de manga e insultos entre los asistentes a la manifestación de apoyo a Ceuta y los de la concentración contra el racismo

Momentos de tensión, cortes de manga e insultos entre los asistentes a la manifestación de apoyo a Ceuta y los de la concentración contra el racismo

La solidaridad con Ceuta desborda Oviedo: "Defender España no es ser facha, es ser español"

La solidaridad con Ceuta desborda Oviedo: "Defender España no es ser facha, es ser español"

EN IMAGENES: Movilizaciones por Ceuta en Sevilla, Valencia, Murcia, Alicante, Zaragoza, Logroño, Albacete, Almería, Teruel y Cádiz

EN IMAGENES: Movilizaciones por Ceuta en Sevilla, Valencia, Murcia, Alicante, Zaragoza, Logroño, Albacete, Almería, Teruel y Cádiz

Así fue la multitudinaria concentración en apoyo a Ceuta en la Plaza Mayor de Gijón

Limitar el tiempo de estacionamiento y un aparcamiento en altura en Valnalón: la propuesta de los comerciantes ante los problemas para dejar el coche en La Felguera y Sama

Limitar el tiempo de estacionamiento y un aparcamiento en altura en Valnalón: la propuesta de los comerciantes ante los problemas para dejar el coche en La Felguera y Sama

Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: "Es emocionante ver a tanta gente"

Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: "Es emocionante ver a tanta gente"

Avilés despide a Paco Sánchez, abogado, teatrero y animador de la vida cultural: "Fue un tipo genial, humilde e inteligente"

Avilés despide a Paco Sánchez, abogado, teatrero y animador de la vida cultural: "Fue un tipo genial, humilde e inteligente"
Tracking Pixel Contents