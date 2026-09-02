"Éxito total" de las concentraciones de apoyo a Ceuta en Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, según el PP

De "éxito total" han calificado los dirigentes del PP de Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas en esas tres localidades este miércoles, que se desarrollaron sin incidentes.

Panorámica de la plaza del Ayuntamiento de Llanes diez minutos antes de la hora de inicio de la concentración en apoyo a Ceuta. / Ramón Díaz

En Llanes, con una gran bandera de Ceuta colocada en el balcón del Ayuntamiento, fueron cerca de mil personas, según el cálculo del vicealcalde, Juan Carlos Armas (PP), las que participaron en la concentración. Se pudieron ver en la plaza del Ayuntamiento muchas banderas de España, algunas de Ceuta, y carteles en las que se leían frases como "Apoyo a Ceuta". "Gobierno dimisión" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", fueron algunas de las proclamas coreadas por la mayoría de los presentes, que también dirigieron insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Los concejales del PP de Llanes Josín Amor –izquierda– y Juan Carlos Armas colocal una bandera de Ceuta en el balcón del Ayuntamiento. / Ramón Díaz

Un momento histórico

La concejala del PP Aurora Aguilar leyó un manifiesto de apoyo a Ceuta. Fue interrumpida en varias ocasiones por los aplausos de los presentes. "Ceuta y sus ciudadanos no solo están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos para mantener la normalidad, sino también para proteger nuestras fronteras y garantizar nuestra seguridad. Somos conscientes del momento histórico que atraviesan tanto Ceuta como España", señaló Aguilar. Entre los asistentes figuraron concejales de los dos grupos del gobierno local, Vecinos por Llanes y PP, incluido el alcalde, Enrique Riestra, aunque este, a diferencia de sus compañeros de grupo municipal, se mantuvo en un discreto segundo plano.

Algunos de los asistentes a la concentración de Cangas de Onís. / R. J. M. C.

"Queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: ¡No estáis solos! Sois una parte irrenunciable de nuestro país por derecho, por voluntad democrática y por vuestro compromiso con la Constitución", prosiguió la edil, que manifestó el rechazo a "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento" y el apoyo a "los derechos humanos y la dignidad de las personas". Finalizó con un grito: "¡Ceuta somos todos!".

Aplausos al manifiesto

En Ribadesella fueron más de 600 personas las que participaron en la concentración, según fuentes municipales. El alcalde, Paulo García (PP), leyó un manifiesto de apoyo a Ceuta y sus habitantes. "Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando se cuestiona Ceuta se cuestiona España", señaló el Regidor, interrumpido en varias ocasiones por aplausos de los presentes. Asistió a la concentración el único concejal de Vox en la Corporación, Juanjo Merino.

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Algunos de los asistentes a la concentración en Ribadesella. / L. M.

En Cangas de Onís, el alcalde, José Manuel González Castro (PP), manifestó el apoyo del concejo a Ceuta y agradeció a los aproximadamente 300 vecinos su presencia. La concejala de Cultura, Blanca Bueno, leyó el manifiesto de la Federación Española de municipios y Provinci (FEMP). Tras los aplausos al final del manifiesto, uno de los vecinos más exaltados intentó alentar a los asistentes a corear un insulto contra Pedro Sánchez, pero no encontró demasiados seguidores y varios de los presentes le recriminaron su actitud: "No estamos aquí para esto". Asistió a la concentración el único concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca. No se dejó ver ningún concejal socialista.