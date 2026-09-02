Homenaje póstumo a Jesús Cuétara y José Luis Somoano, "Paxa", en la Fiesta del Pescador, en Cangas de Onís

La Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que lidera Antón Caldevilla Pérez, organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, este domingo, 6 de septiembre, una nueva edición de la Fiesta del Pescador en los aledaños de El Puentón, así como el decimoquinto Campeonato Regional de Lanzamiento de Mosca Río Sella. Además, en el marco del Memorial Manuel Martínez "El Gordo", se llevará a cabo un homenaje póstumo a dos ribereños muy queridos en la comarca: Jesús Cuétara Suero y José Luis Somoano Sánchez, "Paxa", fallecidos el 27 de noviembre y el 27 de febrero, respectivamente.

"Paxa", abuelo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, contaba en su haber varios campanos en diferentes ríos asturianos. Capturó su último salmón hace poco más de dos temporadas, con 88 años de edad, en el lance de La Masona, en el coto parcial de El Puente Romano, un ejemplar de 4,780 kilogramos y 73 centímetros de longitud. Solo unos días antes había echado a tierra una espectacular trucha de 2,100 kilogramos en el coto truchero del río Güeña, a su paso por Cangas de Onís. Conocía al detalle cada rincón del Sella y el Güeña.

"Salmonazo" de 12,850 kilos

La captura de mayor peso que echó a tierra José Luis Somoano resultó ser un "salmonazo" de 12,850 kilos, en la zona de La Pochacona de Miyares, en el Sella, en término municipal de Amieva, engañado a mosca. Era todo un artista con ese tipo de cebo. Fiel defensor de la cultura ribereña y de la pesca tradicional, "Paxa" ha sido uno de los mejores del país y no solo en la cuenca del Sella, sino en casi todas en las que solía practicar ese arte.

Su vida profesional giró en torno a dos Cangas, la de Onís y la del Narcea. Residió, donde trabajó en la Caja Rural, durante 14 años en Cangas del Narcea, municipio en el que fue el primer alcalde de la democracia por la candidatura que integraban la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) y la Unidad Campesina Independiente (UCI).

Un clásico de la hostelería

Por su parte, Jesús Cuétara, fue un referente durante su vida laboral en el emblemático Gran Hotel Pelayo de Covadonga, uno de los más prestigiosos de Asturias, ya que le tocaron épocas de máximo esplendor con otras no demasiado boyantes, las cuales vinieron a coincidir con la incesante merma de banquetes nupciales en ese singular establecimiento, localizado al pie de la cueva del real sitio. Nada menos que permaneció 44 años prestando servicios en aquel lugar, todo un clásico de la hostelería y la gastronomía en la comunidad autónoma, el cual fue inaugurado el 1 de julio de 1909, amadrinado por la infanta Isabel de Borbón, hermana del rey Alfonso XII.

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Pese a ese medio siglo dedicado al gremio de la hostelería, la pasión de Cuétara era la pesca, tanto fluvial como marítima. Tenía apenas 11 años, cuando pescaba truchas en el Güeña, al lado de su casa, en La Morra. En una ocasión, en la confluencia con el Sella, sacó un "truchón" de 2,200 kilos, que le vendió a Campillo por 75 pesetas, dinero con el que compró un aparejo de pluma en Casa Bautista y lo que sobró lo entregó a su padre Enrique. En otra oportunidad capturó un salmón de 8,750 kilos, en La Cerezal, que fue adquirido por Emilio Pando en 27.000 pesetas.