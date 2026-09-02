Ilusión en Llanes por el premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias" y la futura visita de la Familia Real

Los marineros de Llanes nunca lo han tenido fácil. Y no solo por la dureza del oficio. El puerto local, que se cuenta entre los más importantes de Asturias tanto por kilos desembarcados como por volumen de ventas, ha enfrentado desde antiguo graves problemas estructurales, como la acumulación de fangos, que reduce el calado y dificulta la maniobrabilidad de los barcos en bajamar, o la exposición a los temporales, paliada en parte con las obras de refuerzo y protección ejecutadas desde los años noventa del siglo pasado.

El premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias", concedido este martes a la Cofradía de Pescadores "Santa Ana" de Llanes, ha supuesto un espaldarazo a un gremio que enfrenta, además de los ya citados, importantes problemas a causa de la disminución de los cupos de capturas de algunas especies; la aplicación de normativas de muy difícil cumplimiento, elaboradas desde despachos de espaldas a la compleja realidad de un sector en crisis permanente; y, en especial, la falta de relevo generacional.

Compromiso con el medio ambiente

La distinción fue concedida a la Cofradía llanisca por su trayectoria histórica, su compromiso con el medio ambiente y su labor social y cultural. Porque el empeño de la entidad que agrupa a los pescadores de la villa va mucho más allá de la pesca: el colectivo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, y la explotación responsable y la sostenibilidad de las especies y los caladeros son dos de sus prioridades.

El patrón mayor de la Cofradía de Llanes, Ángel Batalla, brinda con sidra. / Luisma Murias

La entidad, con su patrón mayor, Ángel Batalla, a la cabeza, también participa y organiza diferentes actividades, como jornadas de sensibilización, talleres de concienciación, jornadas de limpieza de playas, publicación de libros (también infantiles), iniciativas relacionadas con la pesca sostenible y el cuidado del océano, y donación de parte de las capturas a las familias más necesitadas o para los menús solidarios de la Escuela de Hostelería del instituto de Llanes.

Pesca de ballenas

Son actividades que llevaron el año pasado al Centro Asturiano de Madrid a conceder a la Cofradía el premio Urogallo de Oro, y ahora al jurado del premio al "Pueblo ejemplar de Asturias", que preside Francisco Rodríguez, a otorgarle una distinción a la que optaban otras veintinueve candidaturas.

La Cofradía de Pescadores de Llanes es una de las más antiguas de Asturias. Es heredera de la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, constituida en torno a 1350 y confirmada por los Reyes Católicos en 1480, que tuvo gran importancia en el desarrollo económico de la zona gracias a la pesca de ballenas entre los siglos XIV y XVII. El declive de esta actividad, a finales del siglo XVIII, y su extinción, en la primera mitad del XIX, obligó a la Cofradía a reinventarse, aunque mantuvo su actividad de pesquería artesanal, pese a las dificultades que suponía un puerto que dejaba de ser operativo casi con cualquier temporal medianamente activo.

Dos nuevas ilusiones

El caso es que los pescadores llaniscos tienen desde este martes dos nuevas ilusiones. Una particular, que el premio anime a jóvenes a acercarse al oficio y así asegurar su futuro; y otra compartida con el resto de los vecinos de Llanes, la visita de la Familia Real para la ceremonia de entrega, prevista para finales del próximo mes de octubre. Dos ilusiones que se unen a algunas otras, como la próxima construcción de un muelle de espera, que permitirá aumentar la capacidad de atraque. Este proyecto ya ha dado los primeros pasos, pues el Gobierno del Principado autorizó en julio un gasto de 4.787.413 euros. El siguiente paso será la licitación de las obras, cuyo plazo estimado de ejecución es de 36 meses.

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La nueva infraestructura supondrá una mejora de los servicios disponibles tanto para la flota pesquera profesional como para las embarcaciones de recreo en tránsito que hacen escala en el puerto llanisco. Este incremento de la capacidad de atraque será especialmente útil durante los periodos de mayor actividad pesquera, como las costeras de la xarda y el bonito o las campañas de recogida de ocle, cuando la demanda de espacios portuarios aumenta de forma notable.